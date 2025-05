Simion vrea să se joace „de-a prinselea” cu Nicușor Dan. Noi explicații pentru fuga de dezbaterile electorale

George Simion a dat un răspuns surprinzător unui internaut care l-a acuzat că fuge de cu Nicușor Dan din această campanie electorală. Candidatul extremist a refuzat să mai participe la vreo confruntare după prima dezbatere, organizată de Euronews.

Dacă pe 5 mai, după primul tur de scrutin, se bătea cu pumnul în piept și îl provoca pe la dezbateri electorale oriunde și oricând, George Simion și-a schimbat poziția rapid. După primele două confruntări, la Congresul BNS și la Euronews, el a refuzat, sub diferite pretexte, să mai participe și la celelalte. În același timp, și-a acuzat contracandidatul că-l evită.

nu a mers nici la Digi 24, nici la Antena 3 și nici în podcastul MCN, realizat de comediantul Cosmin Nedelcu, Micutzu. De fiecare dată a invocat câte un pretext, fie că televiziunile nu sunt suficient de obiective pentru el, fie că se află în străinătate. Suficient să devină subiect de meme și de glume în spațiul online.

George Simion își justifică refuzul de a da curs invitațiilor la dezbaterile electorale organizate de televiziuni spunând că Nicușor Dan trebuie să alerge după el și să-l prindă, pentru o astfel de confruntare. El i-a răspuns, astfel, unei internaute, după cea de-a treia absență, în podcastul lui Micutzu.

„Nu mai aberați: nu am confirmat nicio participare la vloggerul Micutzu. Am avut deja 7 dezbateri unde favoritul vostru nu s-a prezentat, el trebuie să alerge după mine, nu eu după el, căci nu eu am de recuperat un ecart de 20% cauzat de lenea lui și poziția lui față de lovitura de stat din 6 decembrie”, a replicat candidatul extremist.

Micutzu l-a dat de gol pe George Simion

În finalul podcastului său, MCN, la care trebuia să fie prezent și George Simion, Micutzu a prezentat conversația pe care a avut-o cu candidatul extremist. Acesta a confirmat prezența la confruntarea cu Nicușor Dan, punând condiția ca aceasta să se desfășoare față în față, „la masă”, iar nu online. Ulterior, extremistul a anunțat, din nou, că a plecat din țară.

„Domnul George Simion, care — ca paranteză — susține că nu a acceptat prezența la această dezbatere, deși pot să vă dau un transcript, dacă vreți, cu discuția pe care am avut-o, în care am spus: «Dezbaterea, online, pe 14.» A spus: «Online? Cum adică online? L-ai făcut cu ei la masă? La masă vin. Online nu.»”, a relatat Micutzu conversația cu politicianul AUR.

El a continuat, arătând că i-a explicat aceastuia că dezbaterea va fi față în față, dar că va fi transmisă pe canalul său YouTube, online: „După care am spus: «Adică online, pe canalul meu.» Domnul George Simion a spus următoarele”, a spus comediantul, punând o înregistrare a unui mesaj vocal primit de la Simion: „N-am înțeles, Micuțule. Ne filmezi undeva și transmiți pe canalul tău, da? Așa, sigur, mă interesează. Bun.”

La final, după ce a prezentat mesajele primite, Micutzu a concluzionat: „Deci, domnule Simion… Bella ciao! Bella ciao! Domnul Simion, eu înțeleg harneala, dar să o faceți cu cine trebuie”.

Ce spunea Simion după primul tur

Pe 6 mai, în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Parlamentului, George Simion susținea că este pregătit să participe la toate dezbaterile electorale organizate de „toate posturile de televiziune”. Mai mult spunea că dorește transparență și că va acorda interviuri tuturor reprezentanților mass-media.

„Din acest moment, eu sunt pregătit să încep dezbaterile electorale cu Nicușor Dan și sperăm ca diseară, pe toate posturile de televiziune, să putem fi în fața românilor, pentru că este normal ca românii să ne audă cu privire la viitorul țării (…). Voi participa la toate dezbaterile electorale cu contracandidatul meu. Sper (…) ca prima dezbatere să aibă loc în această seară, fără aranjamente, fără întrebări ascunse. Suntem cât se poate de transparenți și de aceea vrem să asigurăm către toți reprezentanții mass-media interviuri la situația în care ne aflăm astăzi”, a transmis Simion la un eveniment organizat la Palatul Parlamentului.

De menționat că și înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, din 4 mai, George Simion a refuzat să participe la cele trei dezbateri organizate de Digi24, TVR și Antena 3 Ulterior, într-un interviu acordat jurnalistului Claudiu Pândar, la Digi 24, el a recunoscut că a fost vorba despre o strategie politică pentru a-și conserva voturile.

„Noi am ales o strategie de a nu participa în primul tur la aceste dezbateri, nu doar organizate de Digi24, ci și la Antena, mergând pe o strategie de a determina votanții noștri care s-au simțit efectiv furați și furați de propriul vot să meargă totuși pe 4 mai și să-și ia revanșa. Se pare că a funcționat această strategie. Eu cred că suntem câștigătorii acestor alegeri și revenim la normal și pentru că revenim la normal îmi doresc să particip la dezbaterile din turul 2 cu Nicușor Dan. Asta este gândirea mea. Am luat o decizie politică, strategică la dezbaterile din primul tur și pentru a sancționa anularea alegerilor. A fost o formă de protest”, a spus politicianul extremist.