Soluțiile lui Cătălin Drulă pentru rezolvarea problemei care le dă mari bătăi de cap bucureștenilor. Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei și fost ministru al Transporturilor, a discutat într-un interviu pentru G4Media despre traficul infernal din București.

Subiectul rămâne unul dintre cele mai sensibile pentru bucureșteni, iar discuția a mers direct la întrebarea pe care o au toți șoferii: ce soluții reale există?

De ce respinge Cătălin Drulă ideea suprataxării șoferilor

Întrebat dacă ar lua în calcul o pentru șoferii care intră în Capitală, Drulă a respins ferm varianta. El a subliniat că o astfel de măsură nici măcar nu ar trece testul constituțional.

“Suprataxarea celor care n-au număr de București nu-i constituțională. Eu am spus primul că nu e constituțională. A încercat Radu Mazăre în Mamaia taxarea tuturor cu o formă de vinietă care se aplică orașului. Nu mi se pare politica optimă”, a explicat candidatul USR potrivit .

În locul penalizării, Drulă mizează pe stimulente pozitive.

“Există o taxare implicită în costul pe care îl ai de a folosi mașina. Și, de fapt, m-aș concentra mai mult pe măsurile pozitive. Adică, dacă îți lași mașina aici, în park and ride, poți să iei transportul în comun. Și uite, scapi de tot stresul ăsta. Ele deja se aplică”, spune el.

Drulă a dat exemplul liniei M2 de metrou, pe care mulți corporatiști o preferă tocmai pentru că economisesc timp, bani și stres.

„Credeți-mă că în metroul M2 cu care merg corporatiștii la muncă au mașini, dar nu-s nebuni să stea 2 ore/zi acasă și înapoi, când metroul te costă 5 lei călătoria și ai o oră în plus de petrecut cu familia”, a mai adăugat el.

Soluțiile lui Cătălin Drulă. Cum vede rețeaua de inele rutiere a Capitalei

Fostul ministru insistă că infrastructura rutieră a orașului trebuie privită ca un sistem de inele, mai ales într-un oraș aflat pe câmpie, cum este Bucureștiul.

“Pentru traficul rutier într-un oraș dispus în câmpie ca Bucureștiul sunt absolut esențiale inelele. Inelul cel mai exterior este A0, proiect la care am muncit mult, care va fi terminat și pe partea de nord anul viitor.

Avem inelul fostei centuri, Drumul Forturilor lui Carol. Și avem două inele imperfecte interioare. Inelul median pe care vreau să îl completăm pe partea de sud-vest. E vorba de a continua din Ghencea până la Șoseaua Alexandriei, apoi este o legătură cu un viitor drum radial. Toată bucata asta de întregire a inelului sud-vestic ar ajuta destul de mult la trafic. Acest inel median nu va fi niciodată un inel complet. Sunt zone unde e întrerupt de lacurile din nord.”, afirmă Drulă.

“Apoi avem inelul interior pe care lumea îl cunoaște mai bine Mihai Bravu – Ștefan cel Mare – Pasajul Basarab care și acesta este imperfect și întrerupt la un moment dat, are Parcul Tineretului în mijloc…”, a adăugat Drulă.