Taxa pentru mașinile din alte județe în București . Potrivit unei propuneri înaintate de consilierul general Dan Cristian Popescu, șoferii care conduc autoturisme neînmatriculate în București sau Ilfov ar putea plăti o taxă de 3,5 euro pe zi pentru a circula în Capitală. Măsura, inspirată de modelul rovinietei, ar urma să reducă traficul și poluarea, dar și să stimuleze investițiile în infrastructura de transport.

Dacă proiectul va fi aprobat, taxa pentru mașinile din alte județe în București va putea fi plătită pentru o zi, o săptămână, o lună sau un an, în funcție de tipul vehiculului. Plata se va putea face online, prin SMS sau la puncte autorizate, iar fondurile colectate vor fi direcționate exclusiv către proiecte de mobilitate durabilă, extinderea rețelelor park & ride și măsuri antipoluare.





De ce este propusă această taxă pentru mașinile din alte județe în București

Potrivit lui Dan Cristian Popescu, inițiatorul proiectului, măsura are ca scop reducerea traficului și a poluării generate de autoturismele care vin zilnic în Capitală.

„Am în vedere, în primul rând, reducerea traficului și a poluării. Sigur, e și un efect secundar de atragere de fonduri pentru aceste parcări park & ride și alte lucrări de infrastructură rutieră. Datele nu sunt foarte exacte, avem niște date coroborate din Planul de Mobilitate Urbană și din studii de mediu, care arată că ar fi 300.000 – 500.000 de mașini cu alte numere decât cele de București în Capitală. În funcție de zi, de lucru sau zi liberă, sunt mai multe sau mai puține. Dar, în medie, cam aceasta este situația”, a declarat Consilierul General al Municipiului București pentru B1 TV.

Cine va fi vizat de noua taxă

Proiectul taxei pentru mașinile din alte județe în vizează trei categorii de șoferi: „În primul rând, sunt cei care locuiesc de facto în București și nu își înmatriculează mașina în București. Aici e o problemă pentru bugetul Capitalei, pentru că bugetul nu încasează acest impozit. El merge la localitatea unde este înmatriculată mașina și, la fel, din calculul prin care se stabilesc asigurările, aceste mașini beneficiază de o asigurare mai ieftină, pentru că daunele dintr-o zonă se duc în costul asigurării celor care au mașina înmatriculată acolo. Adică, dacă cineva cu un număr dintr-un alt județ face o daună în București, unde de fapt stă, acea daună se reflectă cumva în costul asigurărilor celor care au mașina înmatriculată în București. Nu este corect. Dacă acea persoană are mașina în București și o folosește în București, trebuie să o și înmatriculeze în București pentru a se calcula și asigurarea în concordanță. Deci, pe aceștia îi vizează în primul rând măsura.

A doua categorie sunt cetățenii care vin în București punctual, pentru o problemă, o zi, două, și pe aceștia vrem să îi descurajăm să folosească mașina în București, să îi încurajăm să folosească park & ride și transportul în comun, care este și mai comod și mai ușor pentru cineva care nu cunoaște Bucureștiul foarte bine.

Și a treia categorie sunt cei care tranzitează zona Bucureștiului, și pe aceștia vrem să îi determinăm să nu intre în București, ci să ocolească orașul pe centurile ocolitoare sau pe alte variante. Acum avem deja părți mari din A0, avem părți din centura la patru benzi. Sunt condiții mult mai decente pentru a ocoli Bucureștiul decât în trecut”, a mai preczat Dan Cristian Popescu.