Cine ar câștiga alegerile, dacă duminica viitoare ar avea loc un scrutin. Pe ce locuri se află acum AUR, PSD, PNL și USR, potrivit unui sondaj INSCOP

Cine ar câștiga alegerile, dacă duminica viitoare ar avea loc un scrutin. Pe ce locuri se află acum AUR, PSD, PNL și USR, potrivit unui sondaj INSCOP

Ana Maria
13 oct. 2025, 12:30
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Sondaj INSCOP: Ce rezultate au obținut celelalte partide
  2. Cum a fost realizat sondajul
  3. Care este disponibilitatea alegătorilor de a vota

Un sondaj INSCOP publicat luni arată că AUR ocupă primul loc în opțiunile electoratului, cu 40% dintre voturi, menținându-se aproape constant față de sondajele anterioare (40,8% în septembrie, 40,5% în iunie și 38,1% în mai).

Pe locul al doilea se situează PSD, cu 17,6% (faţă de 17,9% în septembrie, 13,7% în iunie şi 17,4% în mai), urmat de PNL, care are 14,8% (faţă de 15,2% în septembrie, 17,3% în iunie şi 16% în mai), și USR, cu 11,5% (faţă de 12,8% în septembrie, 13,1% în iunie, 12,2% în mai). Așadar, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, primul loc ar fi ocupat de AUR, potrivit acestor rezultate.

Sondaj INSCOP: Ce rezultate au obținut celelalte partide

Conform cercetării, preferințele alegătorilor pentru alte formațiuni politice sunt:

  • UDMR: 5,2% (faţă de 4% în septembrie, 5,2% în iunie, 4,5% în mai).
  • SENS: 3,4% (faţă de 2,1% în septembrie, 2,4% în iunie şi 3,3% în mai).
  • POT: 2,6% (faţă de 3,3% în septembrie, 4,2% în iunie şi 3,2% în mai).
  • S.O.S. România: 2% (faţă de 2,8% în septembrie, 1,9% în iunie şi 2,5% în mai).
  • Independenți: 1,3% (faţă de 0,6% în septembrie, 1,4% în iunie şi 1,5% în mai)
  • Alte partide: 1,6% (faţă de 0,6% în septembrie, 0,5% în iunie şi 1,3% în mai).

Aceste date arată o stabilitate relativă în preferințele electorale pentru partidele mici, cu mici fluctuații față de sondajele din lunile precedente.

Cum a fost realizat sondajul

Cercetarea a fost realizată de INSCOP Research, în perioada 6–10 octombrie, la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1.100 persoane, reprezentativ pentru populația României de peste 18 ani, neinstituționalizată. Eroarea maximă admisă este de ±2,95%, la un grad de încredere de 95%.

Care este disponibilitatea alegătorilor de a vota

Sondajul arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 72,7% dintre respondenți și-ar exprima cu siguranță votul, în timp ce 13,2% refuză categoric ideea de a merge la urne.

