Sondajul care dă peste cap orice calcul. Doi candidați, la egalitate. Al treilea, la un pas în urmă

Un nou sondaj dă peste cap orice calcul pentru primăria Capitalei. Cursa pare că se joacă în trei, iar primii doi candidați sunt la egalitate.

Sondajul care schimbă jocul pentru Capitală

Daniel Băluță, candidatul PSD, și candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intențiile de vot ale bucureștenilor. Cei doi sunt separați doar de 0,1%. Pe locul trei se află Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, la 1,5% de cei doi din fruntea clasamentului.

Potrivit sondajului realizat de AtlasIntel la solicitarea Hotnews, Daniel Băluță se bucură de 23,3% din voturile bucureștenilor, urmat extrem de aproape de Anca Alexandrescu. Suveranista reușește să strângă 23,2%.

Pe locul trei în clasamnet se află Ciprian Ciucu. Candidatul liberal are 21,7% din voturile bucureștenilor.

Pe locul patru este Cătălin Drulă, candidatul USR, cu 15,5%, iar pe cinci, la mare distanță, Ana Ciceală, de la SENS, cu 8,4%. De asemenea, independentul Vlad Gheorghe și George Burcea de la POT, au 0,9%, respectiv 0,3%.

Diferențe mari față de acum două săptămâni

Într-un sondaj de la jumătatea lunii noiembrie, realizat tot de , niciunul dintre primii clasați nu aduna 20% ca intenție de vot, cel mai mare scor, 19,2%, avându-l Ciprian Ciucu.

Pe locul doi era Daniel Băluță cu 18,6%, iar pe trei Cătălin Drulă, cu 18,1%. Anca Alexandrescu strângea 17,9% și se afla pe locul patru. Iar Ana Ciceală, de la SENS, reprezenta surpriza acelui sondaj, cu 7,1%.

Metodologia sondajului

Cercetarea a fost realizată în perioada 27-30 noiembrie, pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de plus/minus 2%, la un grad de încredere de 95%.