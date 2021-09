Sorin Cîmpeanu, întrebat dacă e omul SRI: Sunt civil, sunt omul educației

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a negat că ar fi „omul SRI”, marți seară, la Kanal D, unde a primit o întrebare în acest sens. Oficialul spune că este civil și că este „omul educației”.

Ce a răspuns Sorin Cîmpeanu, întrebat dacă e omul SRI

Potrivit Edupedu.ro, întrebat de Denise Rifai dacă scandalul cu Remus Pricopie este un atac al celeilalte tabere din SRI, ministrul Educației a explicat: „Este o manifestare a unor frustrări personale și nu de sistem, pe care o înțeleg și eu o privesc cu condescendență. Am precizat deja că am toată admirația pentru o persoană care deține un record național și mondial, având 9 luni din momentul în care s-a înscris la doctorat și până și-a obținut diploma de doctor. Am verificat și în România, și în alte state. Mai sunt și alte neclarități într-un CV care diferă de CV-ul meu. Nu am nici pauză între studii, nici studii pe la universități care au precizat oficial când ai trecut pe acolo. Acestea fiind zise, mă interesează mai puțin părerea colegului și prietenului meu Remus Pricopie”.

„Un singur regret am: că într-adevăr instituția pe care ați menționat-o a condus-o cu dezonoare așa cum am precizat și în cererea mea de demisie. Alte rivalități sistemice nu avem, am apreciat și SNSPA pentru că este o universitate extrem de importantă care trebuie să fie susținută, pentru că are un rol anume peisajul învățământului românesc, dar din păcate… sau mă rog, fiecare are conducătorul pe care-l merită”, a adăugat oficialul.

Întrebat dacă este omul SRI, el a spus: „Nu am înțeles. Ați vorbit de masonerie. Da, mi-am declarat apartenența la Marea Lojă Națională din România. Din SRI nu știu să fac. Am înțeles foarte bine ce m-ați întrebat. Sunt civil. Sunt omul educației”.