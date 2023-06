Sorin Grindeanu: 131 de garnituri noi de tren sunt în diverse proceduri de achiziție. Primele o să vină anul acesta (VIDEO)

Sorin Grindeanu (PSD), ministrul Transporturilor, a declarat joi, pentru B1 TV, că 131 de garnituri noi de tren sunt în diverse proceduri de achiziție, iar primele vor ajunge chiar anul acesta. E un , așa cum sunt toate investițiile importante de la Ministerul Transporturilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Gabriela Mihai.

Grindeanu, despre achiziția de trenuri și investițiile cu fonduri europene

„De 27 de ani, în România nu s-a cumpărat nicio garnitură de nouă. Asta înseamnă un mare minus. Acum, la Ministerul Transporturilor, sunt în diverse proceduri de achiziție 131 de garnituri de trenuri noi, ceea ce va duce la o schimbare importantă de material rulant.

Primele o să vină anul acesta. E un lucru bun și e un proiect pe fonduri europene cum, de fapt, toate proiectele importante de la Ministerul Transpotturilor au finanțare europeană, fie că vorbim de PNRR sau alte programe operaționale pe fostul sau actualul excercițiu bugetar.

Noi suntem un minister care am atins gradul de obsorbție de 100% pe programul operațional infrastructură mare. Am terminat, am cerut o suplimentare de încă 10% și ni s-a aprobat și undeva în august probabil vom termina și vom accesa și această diferență.

E un lucru bun și e o premieră, că până acum România nu reușea să-și cheltuie sumele de bani pe care le primea pe acest domeniu al transporturilor”, a declarat Sorin Grindeanu pentru B1 TV.