Sorin Grindeanu îl vrea pe Mihai Barbu afară de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (VIDEO)

Adrian A
10 nov. 2025, 14:38
Foto: Sorin Grindeanu / Facebook

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cere ca Mihai Barbu, cel care l-a dus pe Fănel Bogos la Ilie Bolojan, să fie dat afară de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară.

Grindeanu îl vrea pe Barbu afară

După ce a plătit cu funcțiile din PNL pentru că l-a dus pe afaceristul Bogos în birou la prmeierul Ilie Bolojan, acum Mihai Barbu va rămâne și fără postul de președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară. Cel puțin asta vrea Sorin Grindeanu.

„Am cerut ministrului Transporturilor să trimită către cabinetul premierului o cerere de revocare din funcție a președintelui Autorității pentru Reformă Feroviară, domnul Mihai Barbu. E o chestiune care probabil trebuia să se întâmple la finalul săptămânii trecute. Știți că decizia este la prim-ministru, dar o să facă o cerere ministrul Transportului, solicitând, așa cum am spus, revocarea domnului Mihai Barbu din această funcție.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA. El este acuzat că şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri între afaceristul Fănel Bogos și premierul Ilie Bolojan. Controversatul afacerist a solicitat schimbarea șefului DVSA Vaslui.

Barbu, suspendat din funcțiile pe care le avea în PNL

PNL a anunțat că Mihai Barbu a fost suspendat din toate funcţiile politice, respectiv de preşedinte interimar al PNL Vaslui şi de trezorier al partidului. Suspendarea va fi în vigoare pe durata aplicării controlului judiciar.

Premierul Ilie Bolojan s-a ferit să dea prea multe detalii despre întâlnirea cu afaceristul Fănel Bogos.

„Am văzut frânturi din ceea ce a apărut în presă în aceste zile. Nu am date despre ceea ce s-a întâmplat în aceste spețe. E greu să te pui în mintea acelor oameni. Nu știu dacă acele discuții din stenograme au avut vreo realitate în spate.

Cât despre acea audiență pe care am avut-o, nu știi mai nimic despre acei oameni care vin sau sunt aduși la tine de către cunoscuți. Dar nici nu te poți izola când ești într-o funcție publică. Mi s-au solicitat tot felul de lucruri, unele fezabile, unele care nu puteau fi puse în practică. Iar când mi s-au cerut lucruri care nu erau în regulă, am spus că nu se poate face.

Cât despre Mihai Barbu, fiecare e răspunzător pentru ceea ce face. A fost numit trezorier la începutul lunii septembrie. În fiecare zi mi se solicită tot felul de întâlniri. În funcție de agendă, încerc să le dau curs.

Dacă ești pe o funcție publică sau politică, dacă faci lucruri necurate, afectezi instituția sau organizația din care faci parte. Repet, la această întâlnire nu mi s-a solicitat nimic, nu am oferit nimic. El s-a plâns de anumite abuzuri din partea autorităților și atât.”, a declarat premierul Bolojan pentru Hotnews.

