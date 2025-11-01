Sorin Grindeanu, a menționat, încă o dată, că nu a primit nicio explicație din partea premierului Ilie Bolojan, cu privire la redimensionarea trupelor militare SUA în România.

Liderul PSD i-a solicitat șefului Guvernului să le vorbească românilor despre ceea ce presupune această acțiune a Statelor Unite ale Americii, însă faptul că au trecut trei zile, iar el nu a făcut asta, l-a determinat pe Grindeanu să readucă în discuție acest lucru.

Sorin Grindeanu: „De trei zile, n-auzim decât liniște de la Guvern”

Liderul social-democraților a fost prezent, vineri, al Deva, la Conferința Extraordinară a filialei județene PSD Hunedoara, iar acua ceastă ocazie a atins și subiectul legat de trupele americane retrase din România.

Potrivit lui Grindeanu, este imperios necesar ca premierul să vorbească despre acest subiect, deoarece „ne interesează noi toți, pe români, să știm care este planul de țară din această perspectivă și ce își propune Guvernul României pentru următoarea perioadă, pentru a păstra același nivel de securitate, fiindcă suntem o țară totuși la granița unui conflict”.

‘De vreo trei zile noi avem o situație în România. Partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii, ne-a anunțat că își redimensionează trupele, efectivul de trupe staționate în țara noastră. Asta înseamnă că România trebuie să aibă o strategie pentru a păstra nivelul de securitate al României. De trei zile n-auzim decât liniște de la Guvern. Nu iese nimeni să ne spună care este strategia României din perspectiva aceasta, a securității pentru următoarea perioadă, având în vedere noul context. Nu mă interesează pe mine, Sorin Grindeanu, să-l aud pe Bolojan sau pe Moșteanu sau pe Țoiu, în Parlament. Eu cred că ne interesează noi toți, pe români, să știm care este planul de țară din această perspectivă și ce își propune Guvernul României pentru următoarea perioadă, pentru a păstra același nivel de securitate, fiindcă suntem o țară totuși la granița unui conflict”, a spus liderul PSD, conform

De asemenea, acesta a subliniat că solicitarea nu a făcut-o pentru el, în mod personal, ci pentru cetățenii români.

„Eu l-am chemat nu pentru mine. (…) Eu l-am chemat pentru români, să explice românilor care este politica publică a Guvernului în acest domeniu, cel care ține de siguranță națională”, a arătat Grindeanu.

Grindeanu: „Primul ministru trebuie să arate respect pentru Parlament”

În plus, Grindeanu a spus că Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru al țării, ar trebui să informeze cetățenii despre orice situație referitoare, mai ales, la securitatea lor și să „arate respect”.

„Primul ministru, chiar dacă este un prim-ministru al unei coaliții – cum e acum cu patru partide plus grupul minorităților, cred că trebuie să arate respect pentru Parlament. Nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate. Și respectul pentru Parlament înseamnă inclusiv respect pentru proprii cetățenii. (…) Ăsta este motivul pentru care l-am chemat pe prim-ministru, nu pentru altceva, pentru a informa românii în ce situație suntem”, a concluzionat Sorin Grindeanu.