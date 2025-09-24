B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Sorin Grindeanu, întrebat despre o eventuală demisie a lui Bolojan: „Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată. Nu e o tactică care să ne impresioneze”

Ana Maria
24 sept. 2025, 22:03
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD. Sursa foto: Sorin Grindeanu / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Grindeanu despre neînțelegerile din coaliție
  2. Ce a declarat Grindeanu despre o eventuală demisie a lui Bolojan
  3. Ce a răspuns Bolojan când a fost întrebat dacă va demisiona

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a vorbit la Antena 3 CNN despre discuțiie și neînțelegerile din interiorul coaliției.

Ce spune Grindeanu despre neînțelegerile din coaliție

Grindeanu a subliniat că PSD nu a intrat în coaliție să producă instabilitate, să schimbe guverne după trei luni.

“Noi nu am intrat în coaliție să producem instabilitate, să schimbăm guverne după trei luni și să schimbăm prim-ministrul. S-au întâmplat două lucruri bune la propunerea PSD – s-a acceptat plafonarea adaosului la alimentele de bază, un lucru bun, și al doilea, o victorie astăzi care nu e a PSD, eu cred că e a românilor – noi astăzi am reușit, cerând direct prim-ministrului să se implice pe subiectul hidrocentralelor, două lucruri: unu, ca până la sfârșitul săptămânii să fie semnată autorizația de mediu pentru centrala de la Pașcani, și doi, pentru următoarele să fie o OUG care să le plaseze la obiective de interes național, care să le scutească. Când ai o hidrocentrală ca cea de la Răstolnița, care poate să producă energie ieftină și la care e oprită construcția pentru că, nu glumesc, e un culoar pentru popândăi, sigur că lucrurile astea creează frustrări. Înainte de ședința de grup, m-a sunat și m-a asigurat că cele două lucruri vor fi făcute. De ce e important? Asta va duce la o energie mai ieftină, lucrurile care contează pentru români, dincolo de breaking news-uri, moțiuni simple și titluri care fac deliciul, dar nu le fac viața mai bună telespectatorilor”, a precizat Grindeanu.

Ce a declarat Grindeanu despre o eventuală demisie a lui Bolojan

Mai mult, acesta a declarat că cei din PSD nu sunt impresionați de amenințările cu demisia din partea celor din coaliție, implicit, a premierului.

„Revenind la cum stăm în coaliție – eu nu cred că această abordare ultimativă, „ne dăm demisiile”, e un lucru pe care trebuie să-l repetăm, și pare că prim-ministrul a înțeles asta. Am văzut că azi și-a nuanțat poziția. Știți de ce? Pentru că oamenii așteaptă de la noi soluții și responsabilitate. Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată.

Nu e o tactică care să ne impresioneze și nu asta așteaptă românii. Când ignori soluții și vin din partea unui partid care are așa pondere mare cum are PSD atât pe plan local cât și pe plan național, păi nu trebuie să te aștepți să ai un drum lin. Noi venim cu soluții constructive, le dezbatem și îmbunătățim și asta e calea de urmat. Trebuie să ne anime dialogul și asta sper să înțelegem cu toții.”, a spus liderul PSD.

Întrebat dacă a amenințat premierul cu demisia, Grindeanu a răspuns: “A fost așa o discuție, dar pare că a trecut”.

Miercuri, Grindeanu a afirmat și că nu e de acord „cu ideea ca Ilie Bolojan să plece”. Declarația a fost făcută în contextul în care mai mulți lideri din PSD, printre care Mihai Tudose și Lia Olguța Vasilescu, au vorbit despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie înlocuit, în condițiile în care acesta a amenințat cu demisia.

„Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am spus că această Coaliție este o Coaliție care trebuie să dureze până la alegerile din 2028, că în 2027 trebuie să existe conform protocolului acel switch”, a declarat Grindeanu.

Ce a răspuns Bolojan când a fost întrebat dacă va demisiona

Amintim și faptul că Ilie Bolojan a fost întrebat de jurnaliști dacă își menține opinia că va demisiona în cazul în care reforma pensiilor magistraților va fi declarată neconstituțională.

“Guvernul a întocmit aceste proiecte căutând să respecte toate aspectele constituțională. Așteptăm decizia având încrederea că proiectele respectă prevederile constituțională. Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc ci la reforme. Dacă iau decizia să demisionez vă anunț eu, nu e nevoie să adresați mereu aceeași întrebare”, a răspuns premierul.

Tags:
