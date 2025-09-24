B1 Inregistrari!
Crește vârsta de pensionare în România? Răpunsul dat de Ilie Bolojan: „Este nevoie să avem mai mulţi oameni în economia reală"

Crește vârsta de pensionare în România? Răpunsul dat de Ilie Bolojan: „Este nevoie să avem mai mulţi oameni în economia reală”

Ana Maria
24 sept. 2025, 18:10
Crește vârsta de pensionare în România? Răpunsul dat de Ilie Bolojan: Este nevoie să avem mai mulţi oameni în economia reală
Ilie Bolojan, liderul interimar al PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a răspuns Ilie Bolojan, întrebat despre o eventuală creștere a vârstei de pensionare
  2. Ce trebuie să facă Guvernul pentru a avea mai mulţi oameni în economie

Premierul Ilie Bolojan a susținut, miercuri, o conferință de presă. Printre altele, jurnaliștii l-au întrebat dacă este necesară o majorare a vârstei de pensionare.

Ce a răspuns Ilie Bolojan, întrebat despre o eventuală creștere a vârstei de pensionare

Bolojan a subiniat că important este să avem cât mai mulți oameni care să lucreze în România. “Cu cât vom avea mai mulţi oameni care vor lucra în România, cu cât ei vor câştiga mai bine”, a precizat prim-ministrul.

”Este nevoie să avem mai mulţi oameni în economia reală. Una din problemele mari pe care le are România este că veniturile pe care le colectăm la bugetul de stat nu sunt colectate decât de la oamenii care lucrează în România. Aceasta este realitatea. Cu cât vom avea mai mulţi oameni care vor lucra în România, cu cât ei vor câştiga mai bine, cu cât firmelor le va merge mai bine şi, în general, oamenii vor avea mai multe oportunităţi, fără să creştem impozitele, vom avea deci o bază de impozitare mai mare şi vom putea să asigurăm servicii de sănătate, de educaţie şi aşa mai departe mai bune”, a explicat Bolojan.

”Gândiţi-vă că, între 55 şi 64 de ani, doar 53% din români lucrează. Ceilalţi sau prin diferite excepţii au ieşit în pensie sau nu lucrează sau unii sunt plecaţi în străinătate, dar nu sunt implicaţi în economia directă a României”, a mai adăugat premierul, potrivit Antena 3 CNN.

Ce trebuie să facă Guvernul pentru a avea mai mulţi oameni în economie

Bolojan a menționat și ce ar trebui să facă Guvernul pentru a avea cât mai mulţi oameni în economie.

”Prin urmare, ceea ce trebuie să facă orice guvern pentru a avea mai mulţi oameni în economie este să luăm un pachet de măsuri ca să avem mai mulţi oameni în economie. 

Şi atunci trebuie să reducem excepţiile legate de pensionările anticipate şi să creştem vârsta de pensionare pentru aceste categorii cât mai aproape de vârsta standard. Nu vârsta standard trebuie astăzi crescută în România, pentru că noi avem foarte multe excepţii şi sute de mii de români ies la pensie la o vârstă reală care este mult sub 60 de ani. 

Asta este o măsură foarte importantă, e o măsură de echitate socială, e o măsură de sustenabilitate economică şi e o măsură care ţine cont de stabilitatea sistemului de pensii în anii următori”, a spus Bolojan.

 „Nu este normal să avem o durată a ajutorului de şomaj de un an de zile. Gândiţi-vă că în marile oraşe din România şi în zonele metropolitane, la o distanţă de 20-30 de kilometri, practic nu ai cu cine lucra şi în orice mare oraş se organizează târguri de angajarea forţei de muncă, întotdeauna numărul de locuri de muncă solicitate este mult mai mare decât cei care intenţionează să meargă. 

Prin urmare, nu există nicio justificare să menţinem în continuare o durată a şomajului de un an de zile şi unul din proiectele pe care le vom pune în practică în perioada următoare va fi reducerea acestei perioade”, a mai afirmat prim-ministrul.

`
