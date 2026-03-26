Sorin Grindeanu s-a plâns de Ilie Bolojan la Bruxelles. „Nu e bun. Nu vrem asta”

Sorin Grindeanu se află la Bruxelles și a avut o primă întâlnire cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Șeful PSD i s-a plâns acesteia de relația cu Ilie Bolojan și de problemele din coaliție. Pe care nu le face PSD, ci premierul.
Grindeanu, cu jalba-n proțap la Bruxelles
Sorin Grindeanu se află zilele acestea la Bruxelles pentru a discuta cu socialiștii europeni despre planul PSD privind guvernarea, înainte de consultarea internă din partid care va avea loc pe 20 aprilie. În acest context, liderul social-democraților a avut o întâlnire și cu președinta Parlamentului European.
În întâlnirea de la Bruxelles cu Roberta Metsola, Sorin Grindeanu a scos artileria grea și a tras cât a putut în Ilie Bolojan și în PNL. De la buget, la criza carburanților și până la ruperea coaliției pentru a se apropia de extremiști. De toate e vinovat Ilie Bolojan.
„Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, despre protejarea populației și a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanților, care trebuie să reprezinte o urgență majoră a guvernării.
I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții adoptate deja de alte țări europene, soluții care au temperat creșterea prețurilor, poate afecta performanța guvernării pro-europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste.”, scrie Sorin Grindeanu pe Facebook.
Grindeanu a descoperit că e mai pro-european decât Bolojan
„Totodată, i-am explicat președintelui Parlamentului European că PSD a demarat o amplă consultare internă care urmărește analiza celor 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanții PSD în Executiv.
Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță – nu exclusiv austeritate!
Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR și că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion.
O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României!”
, mai transmite liderul PSD.