Sorin Grindeanu s-a plâns de Ilie Bolojan la Bruxelles. „Nu e bun. Nu vrem asta”

Sorin Grindeanu se află la Bruxelles și a avut o primă întâlnire cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Șeful PSD i s-a plâns acesteia de relația cu Ilie Bolojan și de problemele din coaliție. Pe care nu le face PSD, ci premierul.

Grindeanu, cu jalba-n proțap la Bruxelles

Sorin Grindeanu se află zilele acestea la Bruxelles pentru a discuta cu socialiștii europeni despre planul PSD privind guvernarea, înainte de consultarea internă din partid care va avea loc pe 20 aprilie. În acest context, liderul social-democraților a avut o întâlnire și cu președinta

În întâlnirea de la Bruxelles cu Roberta Metsola, Sorin Grindeanu a scos artileria grea și a tras cât a putut în Ilie Bolojan și în PNL. De la buget, la criza carburanților și până la ruperea coaliției pentru a se apropia de extremiști. De toate e vinovat Ilie Bolojan.

„Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, despre protejarea populației și a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanților, care trebuie să reprezinte o urgență majoră a guvernării.

I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții adoptate deja de alte țări europene, soluții care au temperat creșterea prețurilor, poate afecta performanța guvernării pro-europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste.”, scrie Sorin Grindeanu pe Facebook.

Grindeanu a descoperit că e mai pro-european decât Bolojan

„Totodată, i-am explicat președintelui Parlamentului European că PSD a demarat o amplă consultare internă care urmărește analiza celor 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanții PSD în Executiv. Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță – nu exclusiv austeritate!