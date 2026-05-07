Diana Șoșoacă refuză expertiza psihiatrică și atacă dur procurorii: „Ei o să ajungă la casa de nebuni”

Europarlamentara Diana Șoșoacă a reacționat vehement după ce procurorii au solicitat efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice în dosarul în care este cercetată pentru mai multe infracțiuni grave. Șoșoacă a anunțat public că refuză această procedură și susține că anchetatorii încearcă să o reducă la tăcere prin metode pe care le califică drept „abuzive” și „de inspirație sovietică”. Și îi trimite pe ei la casa de nebuni.

„El vrea să mă duc eu la casa de nebuni”

a lansat un nou atac frontal la adresa procurorului de caz și a Parchetului General, susținând că este urmărită constant și că se pregătește terenul pentru o eventuală reținere. Aceasta a mai precizat că a depus deja la Curtea de Justiție a Uniunii Europene o cerere de suspendare a deciziei privind ridicarea imunității sale parlamentare.

„Am înțeles că domnul procuror, cel puțin așa mi-a spus în față, că îmi urmărește toate live-urile. Probabil că o să mă rețină 24 de ore și va face propunere de arestare pentru 30 de zile. Probabil că o să ajungem în instanță, pentru că el vrea să mă duc eu la casa de nebuni, dar până la urmă ei o să ajungă acolo.

Așa presimt eu. Am depus deja la Curtea de Justiție a UE cerere de suspendare a deciziei Parlamentului, pentru că a avut vicii de procedură, nu s-au respectat drepturile și libertățile fundamentale. Avem de luptat, abia acum începe lupta”, a declarat Diana Șoșoacă.

Procurorii vor să stabilească dacă europarlamentara avea discernământ în momentul în care a făcut o serie de declarații controversate care au stat la baza dosarului penal.

Parchetul General a pus în mișcare acțiunea penală împotriva Dianei Șoșoacă pentru 11 infracțiuni, printre care:

lipsire de libertate în mod ilegal

ultraj

promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid

promovarea unor doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe

promovarea ideilor antisemite

negarea, contestarea sau minimalizarea Holocaustului

Șoșoacă: „Psihiatria punitivă, ca în regimurile sovietice”

Nu este prima reacție dură a europarlamentarei pe această temă. La finalul lunii martie, ea a catalogat solicitarea drept o formă de represiune politică.

„S-a revenit la tot ceea ce înseamnă instituțiile sovietice: psihiatria punitivă (…) Mă trimit pe mine la expertiză psihiatrică. Tot Parchetul ăsta General plin de trădători, inculți și incompetenți trebuie să fie internați pentru tratament psihiatric.”, declara atunci șefa .

Într-un alt comunicat, aceasta a susținut că este vorba despre o procedură „extrem de gravă și profund abuzivă, bolșevică și fascistă”, afirmând că opiniile sale politice sunt transformate artificial în fapte penale.

Parlamentul European i-a ridicat imunitatea

Situația juridică a Dianei Șoșoacă s-a complicat după ce Parlamentul European a aprobat mai multe solicitări venite din partea Parchetului General privind ridicarea imunității sale.

Potrivit acesteia, legislativul european a acceptat ridicarea imunității pentru zece solicitări, dar a respins cercetarea pentru declarațiile și opiniile exprimate în Parlamentul European.

Șoșoacă a criticat dur această decizie:

„Ce a făcut Parlamentul European? Ne spălăm pe mâini. Ceea ce este în Parlamentul European nu permitem să se investigheze (…), iar ceea ce este în România treaba voastră, că-i dictatura voastră.”