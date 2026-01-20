B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Diana Șoșoacă susține că a fost gazată la protestul de la Strasbourg împotriva Mercosur: „Au dat cu gaze care dau paralizie. Au vrut să omoare oamenii care au ieșit în stradă” (VIDEO)

Diana Șoșoacă susține că a fost gazată la protestul de la Strasbourg împotriva Mercosur: „Au dat cu gaze care dau paralizie. Au vrut să omoare oamenii care au ieșit în stradă” (VIDEO)

Ana Maria
20 ian. 2026, 19:50
Diana Șoșoacă susține că a fost gazată la protestul de la Strasbourg împotriva Mercosur: „Au dat cu gaze care dau paralizie. Au vrut să omoare oamenii care au ieșit în stradă” (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Facebook / @Diana Iovanovici Șoșoacă- Oficial
Cuprins
  1. Ce efecte ar fi avut gazele folosite, potrivit europarlamentarei
  2. Cine ar fi dat ordinul pentru folosirea gazelor la protestul de la Strasbourg
  3. Ce spune Șoșoacă despre discursul său și intervenția forțelor de ordine
  4. Cum descrie europarlamentara intervenția autorităților la protestul de la Strasbourg

Europarlamentara S.O.S. România, Diana Șoșoacă, a făcut un live pe Facebook în care a lansat acuzații extrem de grave după protestul de la Strasbourg organizat împotriva acordului Mercosur. Aceasta a susținut că atât ea, cât și ceilalți protestatari prezenți au fost gazați, deși manifestația era una pașnică.

Potrivit declarațiilor sale, forțele de ordine ar fi folosit substanțe care nu sunt gaze lacrimogene obișnuite, ci gaze care dau semiparalizie sau paralizie, în timp ce autoritățile au refuzat asistența medicală.

Ce efecte ar fi avut gazele folosite, potrivit europarlamentarei

Diana Șoșoacă afirmă că gazele utilizate ar provoca semiparalizie sau chiar paralizie, iar mai mulți oameni ar fi avut nevoie urgentă de îngrijiri medicale, care însă le-ar fi fost refuzate.

„Ascultați-mă bine ce vă spun. Trebuie să alertați comunitatea internațională. Nu au fost gaze lacrimogene. Sunt gaze care dau semiparalizie sau paralizie. Oamenii vomau pe străzi, cădeau. Am cerut ajutor medical din partea jandarmilor și au refuzat. Gazele au fost date pe protestatari pașnici. Rog românii care sunteți în Franța, în toate comunitățile, trebuie să alertați întreaga comunitate  internațională. Acești nemernici ne-au paralizat efectiv plămânii. Oamenii erau pașnici și au dat cu gaze, au crezut că sunt lacrimogene. ”, a spus Șoșoacă pe Facebook.

Europarlamentara susține că, deși a prezentat legitimația de parlamentar european, solicitările sale de ajutor ar fi fost ignorate de autorități.

Cine ar fi dat ordinul pentru folosirea gazelor la protestul de la Strasbourg

În mesajul transmis pe Facebook, Diana Șoșoacă a afirmat că ordinul pentru intervenția în forță ar fi venit direct din Parlamentul European, iar protestatarii ar fi fost tratați ca o amenințare, deși manifestația era pașnică.

Nu putem să chemăm salvările pentru că sunt ale lor. A fost o cacealma mizerabilă. Parlamentarii europeni care zic că sunt împotriva Mercosurului au fost scoși de Parlamentul European pe scenă la sfârșit, aproape de terminarea mitingului, după care i-au luat cu supravegherea jandarmilor și i-au băgat înapoi în Parlament.”, a adăugat Șoșoacă.

Ce spune Șoșoacă despre discursul său și intervenția forțelor de ordine

Diana Șoșoacă a declarat că a fost singurul europarlamentar care a ținut un discurs împotriva Uniunii Europene la protest și că autoritățile ar fi încercat să îi oprească intervenția. Ea afirmă că, în acel moment, gazele au fost lansate chiar în zona în care se afla.

„Eu am avut discurs pe scenă împotriva Uniunii Europene. Singurul discurs împotriva Uniunii Europene. Au vrut să-mi ia și microfonul din mână. Eu am rămas cu oamenii, pentru că sunt cu ei de la 11 dimineața pe străzi. Și în momentul ăla, deși oamenii erau pașnici, au dat exact în dreptul meu cu gaze. Am crezut că sunt lacrimogene. Nu sunt lacrimogene. Oamenii vomau pe străzi, cădeau efectiv. Cădeau oamenii pe străzi. Oamenii erau pașnici.”, a mai spus europarlamentara.

Cum descrie europarlamentara intervenția autorităților la protestul de la Strasbourg

Șoșoacă descrie incidentul drept un „atentat”, o „cacealma mizerabilă” și un act de „dictatură cumplită”, care ar încălca grav drepturile fundamentale.

Deci, efectiv, la un moment dat nu mai aveam aer. Ne-a luat foc esofagul, faringele, laringele, vocea mea e gâtuită. Un tip care era protestatar și care a zis că a lucrat ca mercenar, a zis că sunt gaze care se foloseau la gazare la Auschwitz. Efectiv au vrut să omoare oamenii care au ieșit în stradă împotriva Mercosur. Am solicitat jandarmilor să cheme salvarea și l-au refuzat.”, a mai declarat Șoșoacă.

Europarlamentara a cerut românilor din Franța și comunității internaționale să reacționeze și să investigheze incidentul, acuzând autoritățile de încălcarea gravă a libertăților civile.

Tags:
Citește și...
George Simion aruncă bomba din SUA: „Acest raport va ajunge pe masa fiecărui congresman american. Fiți pe fază”
Politică
George Simion aruncă bomba din SUA: „Acest raport va ajunge pe masa fiecărui congresman american. Fiți pe fază”
Ministrul Muncii a dat vestea cea mare. Câți bani vor primi pensionarii în plus în 2026: “Venim cu două soluţii”
Politică
Ministrul Muncii a dat vestea cea mare. Câți bani vor primi pensionarii în plus în 2026: “Venim cu două soluţii”
PSD încearcă să recupereze electoratul de stânga. Sorin Grindeanu cere majorarea pensiilor în 2026
Politică
PSD încearcă să recupereze electoratul de stânga. Sorin Grindeanu cere majorarea pensiilor în 2026
Răspunsul lui Nicușor Dan la invitația lui Donald Trump. Ce spune președintele despre o eventuală participare la Consiliul pentru Pace
Politică
Răspunsul lui Nicușor Dan la invitația lui Donald Trump. Ce spune președintele despre o eventuală participare la Consiliul pentru Pace
STENOGRAME: Bolojan, aspru criticat de colegii din PNL, în timpul ședinței. „Ne înjură lumea”. Replica premierului: „Eu sunt un om corect”. Ce acuzații i s-au adus
Politică
STENOGRAME: Bolojan, aspru criticat de colegii din PNL, în timpul ședinței. „Ne înjură lumea”. Replica premierului: „Eu sunt un om corect”. Ce acuzații i s-au adus
Sorin Grindeanu a spus condițiile în care PSD îl va schimba din funcție pe ministrul Justiției: „Eu am mai văzut filmul ăsta”
Politică
Sorin Grindeanu a spus condițiile în care PSD îl va schimba din funcție pe ministrul Justiției: „Eu am mai văzut filmul ăsta”
Sorin Grindeanu, un nou atac la Ilie Bolojan. „Te dai Zorro și te lauzi că ai scos țara din rahat” (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu, un nou atac la Ilie Bolojan. „Te dai Zorro și te lauzi că ai scos țara din rahat” (VIDEO)
Agresivitatea lui Donald Trump și lipsa de reacție a lui Nicușor Dan. Analiza dură făcută de CTP. „Nu existăm, nu ne ia nimeni în serios”
Politică
Agresivitatea lui Donald Trump și lipsa de reacție a lui Nicușor Dan. Analiza dură făcută de CTP. „Nu existăm, nu ne ia nimeni în serios”
George Simion, atacat din SUA chiar înainte de vizita la Washington. „Nu-l lăsați să intre!” Cine cere ca delegația AUR să nu fie primită
Politică
George Simion, atacat din SUA chiar înainte de vizita la Washington. „Nu-l lăsați să intre!” Cine cere ca delegația AUR să nu fie primită
PSD continuă să îl torpileze pe Ilie Bolojan. Premierul, acuzat că a mințit. „I-a sărăcit pe români degeaba”
Politică
PSD continuă să îl torpileze pe Ilie Bolojan. Premierul, acuzat că a mințit. „I-a sărăcit pe români degeaba”
Ultima oră
21:30 - Trecutul surprinzător al lui Cătălin Zmărădescu: Boxerul are o meserie la care nu te-ai fi așteptat
21:10 - Au apărut noi detalii. Cine este, de fapt, Andrei, tânărul care și-a ucis mama. Tatăl lui este foarte cunoscut
21:09 - Amenințările lui Trump pun în pericol Cupa Mondială. Germania intenționează să boicoteze competiția
20:47 - George Simion aruncă bomba din SUA: „Acest raport va ajunge pe masa fiecărui congresman american. Fiți pe fază”
20:38 - Accident feroviar lângă București. Maşină lovită de un tren la Chiajna. Un persoană este încarcerată
20:27 - Trei zile de odihnă în plus: Cine beneficiază de acest drept
20:22 - Ministrul Muncii a dat vestea cea mare. Câți bani vor primi pensionarii în plus în 2026: “Venim cu două soluţii”
20:16 - Guvernul polonez taie ajutoarele de urgență pentru refugiații ucraineni. Măsura este contestată de mediul de afaceri
19:42 - O nouă înfrângere pentru familia Iohannis în instanță. ANAF a obținut și cealaltă jumătate a casei din Sibiu. Decizia nu este definitivă
19:24 - Taxa care devine obligatorie la ANAF: Anunț de ultimă oră pentru toți românii