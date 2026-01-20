Europarlamentara S.O.S. România, Diana Șoșoacă, a făcut un live pe Facebook în care a lansat acuzații extrem de grave după protestul de la Strasbourg organizat împotriva acordului Mercosur. Aceasta a susținut că atât ea, cât și ceilalți protestatari prezenți au fost gazați, deși manifestația era una pașnică.

Potrivit declarațiilor sale, forțele de ordine ar fi folosit substanțe care nu sunt gaze lacrimogene obișnuite, ci gaze care dau semiparalizie sau paralizie, în timp ce autoritățile au refuzat asistența medicală.

Ce efecte ar fi avut gazele folosite, potrivit europarlamentarei

Diana Șoșoacă afirmă că gazele utilizate ar provoca semiparalizie sau chiar paralizie, iar mai mulți oameni ar fi avut nevoie urgentă de îngrijiri medicale, care însă le-ar fi fost refuzate.

„Ascultați-mă bine ce vă spun. Trebuie să alertați comunitatea internațională. Nu au fost gaze lacrimogene. Sunt gaze care dau semiparalizie sau . Oamenii vomau pe străzi, cădeau. Am cerut ajutor medical din partea jandarmilor și au refuzat. Gazele au fost date pe protestatari pașnici. Rog românii care sunteți în Franța, în toate comunitățile, trebuie să alertați întreaga comunitate internațională. Acești nemernici ne-au paralizat efectiv plămânii. Oamenii erau pașnici și au dat cu gaze, au crezut că sunt lacrimogene. ”, a spus Șoșoacă pe .

Europarlamentara susține că, deși a prezentat legitimația de parlamentar european, solicitările sale de ajutor ar fi fost ignorate de autorități.

Cine ar fi dat ordinul pentru folosirea gazelor la protestul de la Strasbourg

În mesajul transmis pe Facebook, Diana Șoșoacă a afirmat că ordinul pentru intervenția în forță ar fi venit direct din Parlamentul European, iar protestatarii ar fi fost tratați ca o amenințare, deși manifestația era pașnică.

„Nu putem să chemăm salvările pentru că sunt ale lor. A fost o cacealma mizerabilă. Parlamentarii europeni care zic că sunt împotriva Mercosurului au fost scoși de Parlamentul European pe scenă la sfârșit, aproape de terminarea mitingului, după care i-au luat cu supravegherea jandarmilor și i-au băgat înapoi în Parlament.”, a adăugat Șoșoacă.

Ce spune Șoșoacă despre discursul său și intervenția forțelor de ordine

Diana Șoșoacă a declarat că a fost singurul europarlamentar care a ținut un discurs împotriva Uniunii Europene la protest și că autoritățile ar fi încercat să îi oprească intervenția. Ea afirmă că, în acel moment, gazele au fost lansate chiar în zona în care se afla.

„Eu am avut discurs pe scenă împotriva Uniunii Europene. Singurul discurs împotriva Uniunii Europene. Au vrut să-mi ia și microfonul din mână. Eu am rămas cu oamenii, pentru că sunt cu ei de la 11 dimineața pe străzi. Și în momentul ăla, deși oamenii erau pașnici, au dat exact în dreptul meu cu gaze. Am crezut că sunt lacrimogene. Nu sunt lacrimogene. Oamenii vomau pe străzi, cădeau efectiv. Cădeau oamenii pe străzi. Oamenii erau pașnici.”, a mai spus europarlamentara.

Cum descrie europarlamentara intervenția autorităților la protestul de la Strasbourg

Șoșoacă descrie incidentul drept un „atentat”, o „cacealma mizerabilă” și un act de „dictatură cumplită”, care ar încălca grav drepturile fundamentale.

„Deci, efectiv, la un moment dat nu mai aveam aer. Ne-a luat foc esofagul, faringele, laringele, vocea mea e gâtuită. Un tip care era protestatar și care a zis că a lucrat ca mercenar, a zis că sunt gaze care se foloseau la gazare la Auschwitz. Efectiv au vrut să omoare oamenii care au ieșit în stradă împotriva Mercosur. Am solicitat jandarmilor să cheme salvarea și l-au refuzat.”, a mai declarat Șoșoacă.

Europarlamentara a cerut românilor din Franța și comunității internaționale să reacționeze și să investigheze incidentul, acuzând autoritățile de încălcarea gravă a libertăților civile.