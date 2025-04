Stelian Tănase, despre decizia judecătorului din Ploiești de suspendare a hotărârii CCR privind anularea alegerilor: „O făcătură nenorocită a unui grup subteran”

Scriitorul Stelian Tănase a reacționat vineri, în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, la noul scandal care a aruncat scena politică în aer, referitor la anularea deciziei CCR, privind alegerile prezidențiale.

Stelian Tănase a precizat că scopul acestei decizii este de a decredibiliza procesul electoral, atât la nivelul cetățenilor, cât și la nivel internațional:

“Asta e o făcătură nenorocită a unui grup subteran. Alegerile nu sunt periclitate pentru că există un cadru constituțional, eu i-aș spune cam rigid după gustul meu, dar există, și el este operațional. Cei care s-au ocupat de comedia asta, de farsa asta ar trebui să dea cu subsemnatul în continuare pentru că vor să arunce țara în aer, vor să compromită imaginea de republică parlamentară care are alegeri, are un parlament, are un guvern constituțional, după reguli bine stabilite, democratice.

Cei care au pus mârșăvia asta la cale vor să strice această imagine, eventual după alegeri să nu se recunoască aceste alegeri în anumtie state. Această făcătură are o bătaie mai lungă. Ceea ce mi se pare suspect este că au mai fost făcături în această campanie, au mai fost aranjamente și lovituri pe la spate, dar asta pare din altă școală”.

Scriitorul Stelian Tănase a subliniat că în spatele acestei acțiuni se află Moscova și că torul reprezintă o diversiune în prag de alegeri:

„Dacă vreți să fac o ipoteză, aici este o mână lungă a Moscovei, este amestecul unui desant care s-a ocupat să compromită alegerile, ăsta fiind scopul. Există riscul ca după alegeri rezultatul să nu fie validat. Nu se va întâmpla, dar să punem răul înante. Dar există și altceva, populația să fie bulversată, să nu mai înțeleagă ce se întâmplă, să facă un atac de panică. Este o diversiune, este evident și s-a putea să avem o prezență scăzută la vot sau să se întâmple alte lucruri, pentru că oamenii își pierd încrederea și că se întâmplă cine știe ce comedii în culise. Scopul a fost tocmai această diversiune de a deruta oamenii.

Ce mai cred eu este că acești oameni mai trebuie și cercetați, mai trebuie și să plătească pentru gogomăniile astea”.