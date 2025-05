Stelian Tănase ironizează prestația lui George Simion în limba franceză: “Apariția lui este de tot hazul. Începe fiecare propoziție cu 2-3 silabe franțuzești, după care o dă pe românește. Și pe aia o vorbește prost” (VIDEO)

Scriitorul și istoricul a comentat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, prestația atât a lui , cât și a lui Nicușor Dan, în limba franceză.

Simion a participat, joi seara, la o televiziune din Franța, unde nu a reușit să ducă până la capăt o propoziție întreagă în limba franceză, deși a luat 10 la examenul de Bacalaureat la această materie.

Pe de altă parte, Nicușor Dan a purtat o convorbire video cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Cei doi au discutat doar în limba franceză. Ba, mai mult, la finalul discuției, Macron i-a mulțumit lui Nicușor Dan că vorbește franceza.

„Vorbește o franceză mizerabilă”

Stelian Tănase l-a criticat pe George Simion, considerându-l că vorbește „o franceză mizerabilă” și că apariția sa este „de tot hazul”. Tănase a menționat că Simion începe fiecare propoziție cu câteva silabe franțuzești și apoi trece la română, dar a subliniat că nici românește nu vorbește bine. El a menționat incongruența dintre pretențiile lui Simion de a da lecții francezilor, având în vedere că nu are realizări care să îi confere autoritate în acest sens.

“Admirativ pentru franceza pe care o vorbește Nicușor Dan, care a și studiat acolo, deci n-avea cum să vorbească prost, vorbește foarte bine. Faptul că l-a sunat Macron și a vrut să aibă o conversație cu el, care era reparatoriu la ce s-a întâmplat aseară, asta e un punct, al doilea, apariția lui Simion este de tot hazul. Vorbește o franceză mizerabilă. L-ați văzut că începe fiecare propoziție cu 2-3 silabe franțuzești, după care o dă pe românește și pe aia o vorbește prost. Nu vorbește bine românește, pentru că în școală unde se învață gramatica Limbii Române trebuie să fii și prezent”, a spus Tănase.

“Dar știți că a avut 10 la franceză, la Lazăr”, a menționat Ioana Constantin.

“Și ce dacă, nu știți cum se dau notele?

Nu-l ia nimeni în seamă, te duci acolo, dai din cap, profesorul e plictisit, mănâncă un sandviș, pune nota și la revedere.

Nu se interesează de nivelul tău real de cunoștințe. Pe de altă parte, dacă s-ar da notele după nivelul real de cunoștințe, am fi o țară de repetenți și de căzuți la Bacalaureat.

Deci este un adevăr trist al învățământului românesc. Nu știu câți din cei care au o diplomă, de orice nivel ar avea, cunoștințele lor acoperă ce scrie acolo în diplomă. Nu acoperă! Dacă el, de pildă, are o diplomă de Bacalaureat, are cunoștințe de clasa a 6-a, a 7-a. Dacă are o diplomă de masterat sau de absolvent de universitate, are cunoștințe de liceu. Este o discrepanță tot timpul între diploma pe care el poate să o prezinte oricine din România, care a terminat în ultimii 30 de ani, și nivelul lui real de cunoștințe. Profesorii știu asta. E o dramă a întregului învățământ”, a mai explicat scriitorul.

„Cum îți permiți, cine ești? Ai luat vreun Nobel? Ai scris vreo teorie matematică?”

Întrebat ce consecințe vor fi în urma declarațiilor lui Simion făcute la televiziunea din Franța, Stelian Tănase a răspuns:

“Dacă m-ați fi întrebat ieri, înainte de această discuție între Macron și Nicușor Dan, v-aș fi spus că e grav și că francezii nu vor ierta un asemenea afront și sfidare, și obrăznicie, adică o mârlănie a unui golan venit de la București, de la un extremist sau neolegionar din România, venit în capitala Franței, să le dea lecții la televizor francezilor.

Eu mă gândesc, însă, dacă de pildă ești în Franța de 5 ani și ai relație cu francezii locali și ai și tu un serviciu acolo, ești funcționar, lucrezi într-un magazin, cum te-ai simțit în fața unei asemenea apariții pitorești, cum a fost a lui Simion? Cred că foarte prost. Cred că te-a pus într-o situație vai de capul tău față de prietenii tăi, că bănuiesc că ai legat prietenii, ai vecinătăți, trăiești într-o comunitate ca omul și vine ăsta și le dă lecții francezilor că și-au pierdut legătura cu Dumnezeu, cu strămoșii, vine și le dă lecții.

Cum îți permiți, cine ești? Ai luat vreun Nobel? Ai scris vreo teorie matematică, ai creat nu știu ce mare film, ești nu știu ce mare biolog? Ești un băiat de galerie, de la Rapid. E vai de capul tău, cum îți permiți să le dai lecții? Dar fiecare cu treaba lui. Și noi avem aici problemele noastre și ei le au pe ale lor. Nu te duci să le dai lecții când tu ești nimeni. Și nu ai nicio competență, adică trebuie să dovedești că ai dreptul să vorbești despre anumite subiecte prin competența pe care o ai, diplomele pe care le ai, vechimea pe care o ai, experiența pe care o ai într-un domeniu. Te trezește, așa, pentru că tot ești nimeni, nu ai nicio calificare, să vorbești pe orice subiect și într-un cadru absolut oficial într-o televiziune. E adevărat, televiziunea e de nișă”, a mai adăugat scriitorul.