Stelian Tănase, previziuni pentru turul doi al prezidențialelor: „Simion nu are rezerve, nu are de unde să mai adune voturi” (VIDEO)

Politologul Stelian Tănase a comentat vineri, într-o interevnție pentru emisiunea “Politica zilei”, cun Ioana Contantin, cum ar putea Nicușor Dan să îl învingă pe George Simion în turul doi al prezidențialelor:

“Nu are nimeni răspunsul, dar se pot face mai multe analize, mai mult sau mai puțin corecte. Aș spune în primul rând că jumătate din corpul electoral nu s-a prezentat la vot. Deci 50% nu a venit. Din aceștia care nu s-au prezentat la vot și care au reacție și afectivă sau politică sau de interese economice trebuie să vină la vot să își exprime voința și interesul. Aici este o resursă mare, ca absenteiștii sau care au întors spatele vieții politice sau luptei electorale, tineretul care nu a venit la vot”.

Stelian Tănase a mai precizat că a fost surprins că Nicușor Dan nu a reușit să mobilizeze mai mult electoratul tânăr:

“Eu am crezut că Nicușor Dan va atrage la urne foarte mult tineret. Am fost oarecum dezamăgit că nici Nicușor Dan care este un om mai dintre ei așa, sigur că are și el 55 de ani, dar a activat mult în această zonă, a fost foarte activ, a agitat multe grupuri, și nu au venit, ca întotdeauna. Deci credeam că de data asta va fi altfel, mai ales că foarte mulți atingeau pentru prima dată 18 ani și intrau prima dată în acest malaxor electoral. Calculele mele au fost absolut greșite”.

De asemenea, Stelian Tănase consideră că George Simion nu mai are de unde să atragă voturi suplimentare, în afară de electoratul său captiv:

“Acum în turul doi pentru că acum se naște o reacție, deci este ceva reactiv, mă aștept să vină. Poate iar mă înșel, dar sunt premize să fie o prezență mult mai mare la vot. Trebuie să fie peste 10 milioane pentru a avea un bazin electoral mult mai mare pentru a se colecta voturile de care ar avea nevoie candidatul ieșit pe locul doi să îl depășească pe cel aflat pe locul întâi. Din punct de vedere al numărului de voturi nu ar fi o problemă pentru că Simion nu are rezerve, nu are de unde să mai adune voturi. Este blocat în electoratul lui captiv și atât, nu va depăși aceste milioane de voturi pe care le-a colectat la primul tur. Deci acolo rămâne. Chestiunea e că trebuie să vii din spate să îl egalezi și să mai aduni niște voturi”.