Tánczos Barna, despre OUG privind intervenția în cazul atacurilor urșilor: „De fiecare dată trebuie să intervenim gradual”

Ministrul Mediului, a explicat, după ședința de Guvern de joi, ce prevede proiectul de ordonanță de urgență prin care se va putea interveni pentru combaterea atacurilor urșilor din intravilan.

„Am prezentat în prima lectură proiectul de OUG pe care l-am elaborat la Ministerul Mediului, prin care propunem o procedură de intervenție imediată, în cazurile în care, în interavilan, în zonele locuite, există un pericol iminent la adresa siguranței și sănătății persoanelor care locuiesc în acele zone (…) Soluțiile pe care le propunem în intervenția graduală, pentru a combate acest risc iminent la adresa sănăătții și securității cetățenilor.

Scopul acestei OUG este salvarea vieților omenești și salvarea bunurilor create de om (…) Am dat definiția unor termeni care trebuie să clarifice modalitățile de intervenție și să nu lase loc de disucție și interpretări.

Intervenția se va realiza gradual

Am definit ceea ce înseamnă intervenție imediată, ce înseamnă intervenție prin îndepărtare, prin tranchilizare și relocare și ce înseamnă extragere prin împușcare sau eutanasiere (…) am definit gestionarul care are dreptul să participe și cine este medicul veterinar împuternicit.

Echipa de intervenție va fi formată din reprezentantul Primăriei, conducătorul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, trebuie să fie prezenți jandarmi, personal tehnic de specialitate, în cazul în care trebuie apărată viața și siguranța echipei de intervenției sau a cetățenilor; medicul veterinar care are dreptul să gestioneze substanțele tranchilizante.

De fiecare dată trebuie să se intervină gradual, alungarea să fie prima soluție, tranchilizarea și relocarea a doua soluție și extragerea prin eutanasiere sau împușcare doar în situațiile în care riscul este mare și exemplarele reprezintă un risc real iminent”, a explicat ministrul Mediului, în timpul conferinței de presă de joi.