Tanczos Barna, întrebat dacă e dispus să-și reducă salariul: „Populismul nu ajută. Poate să genereze două-trei știri, dar cu siguranță nu asta e soluția” (VIDEO)

Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a declarat că el nu a exagerat cu cheltuielile cât a avut funcții în Guvern. Totuși, întrebat dacă e dispus să-și reducă salariul în acest context dificil fiscal-bugetar, Tanczos Barna a spus că deciziile populiste nu rezolvă problemele pe care le avem.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Tanczos Barna, despre angajații pe care i-a avut

Întrebat câți angajați are la biroul său de vicepremier și dacă se gândește , Tanczos Barna a răspuns: „Am un secretar de stat și doi consilieri de stat și am un coleg pe comunicare. Nici acum nu am toate posturile ocupate, și nici nu le voi ocupa, și nici când eram în Ministerul Finanțelor n-am avut toate posturile ocupate și cât am fost și ministru al Finanțelor, și vicepremier, cabinetul de vicepremier din punct de vedere al angajaților a fost gol. Deci tot ce am avut am avut pe cabinetul de ministru și n-am folosit nici mașină, ca vicepremier n-am avut angajați în plus, nici birou n-am folosit la Guvern etc.”.

Tanczos Barna: Și demnitarii trebuie să fie solidari

„Cred că trebuie să păstrăm o decență, . Poate să genereze două-trei știri, dar cu siguranță nu asta e soluția. Cred în continuare că și pe partea de venituri, indemnizații, cheltuieli de cabinet la demnitari, la deputați, senatori, miniștri, e loc pentru similară cu cele de salarii și de personal din celelalte domenii. Deci e obligatoriu acest lucru, trebuie să existe o solidaritate și din partea demnitarilor și fiecare să facă performanță”, a mai declarat Tanczos Barna, pentru B1 TV.