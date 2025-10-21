Tensiuni în cadrul coaliției. Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6, a susținut o declarație de presă în care a dezvăluit ce s-a discutat în cadrul ședinței coaliției de marți și motivul pentru care Sorin Grindeanu a plecat de la întâlnire.

Tensiuni în cadrul coaliției. De ce a plecat Sorin Grindeanu de la întâlnire

„Vreau, așa cum e corect, să vă zic ce s-a întâmplat acolo. Domnul Grindeanu, într-adevăr, a venit și a propus, absolut legitim și normal, ‘domnule, hai să deblocăm această situație printr-un grup de lucru’. Și s-a argumentat împotrivă și pentru acest grup de lucru, dar fără ca să ajungem la o decizie. Și nu spun cine, că nu vreau să dau foarte multe informații din interior, dar nu era din partea .

Cineva a zis un lucru care era împotriva a ceea ce susținea domnul Grindeanu. În acel moment, domnul Grindeanu n-a mai așteptat să avem o decizie, dacă facem sau nu grupul de lucru, și a părăsit ședința coaliției”, a spus Ciucu.

Ce a spus Ciprian Ciucu despre PSD

Ciprian Ciucu consideră că plecarea lui Grindeanu din timpul ședinței coaliției a fost „forțată” și a subliniat că este a treia oară când se întâmplă asta.

„Adică, din punctul meu de vedere, putea să mai rămână și să vedem care este, până la urmă, decizia. Adică mi s-a părut puțin forțată plecarea de la ședință și, din păcate, este a treia oară când pleacă în timpul discuțiilor până să epuizăm toate punctele de pe ordinea de zi.

Ceea ce spun este că trebuie să deblocăm această coaliție, pentru că prezența Partidului Social Democrat, că este partidul cel mai mare, până la urmă, din coaliție, este foarte importantă.

Am zis deja acest lucru public, sunt momente de blocaj. Ea nu este complet blocată, drept dovadă, astăzi s-au luat câteva decizii, dar este foarte important și vreau să dau un mesaj de responsabilitate și nu unul prin care să fiu perceput că atac Partidul Social Democrat, din contră. Noi ne dorim cu toții ca Partidul Social Democrat să fie parte a coaliției mai departe și să deblocăm toate aceste teme”, a mai adăugat prim-vicepreședintele PNL.