Tensiuni în coaliție după refuzul premierului Bolojan. Motivul pentru care delegația PSD a părăsit ședința

Tensiuni în coaliție după refuzul premierului Bolojan. Motivul pentru care delegația PSD a părăsit ședința

Ana Maria
21 oct. 2025, 17:54
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Sursa foto: Sorin Grindeanu / Facebook
Cuprins
  1. Tensiuni în coaliție. De ce a plecat delegația PSD din ședința coaliției
  2. Tensiuni în coaliție. Ce a propus Sorin Grindeanu
  3. Ce a decis Curtea Constituțională

Tensiuni în coaliție după refuzul premierului Bolojan. PSD a părăsit ședința din cauza noii legi a pensiilor magistraților

O nouă dispută a izbucnit în coaliția de guvernare, după ce premierul Ilie Bolojan ar fi refuzat solicitarea liderului PSD, Sorin Grindeanu, de a forma un grup de lucru extins pentru elaborarea unei noi legi a pensiilor magistraților. Decizia a provocat nemulțumiri în rândul social-democraților, care au părăsit ședința de marți, potrivit G4Media.

Tensiuni în coaliție. De ce a plecat delegația PSD din ședința coaliției

Surse politice au declarat că premierul Bolojan ar fi respins propunerea lui Sorin Grindeanu pe motiv că un grup de lucru ar întârzia nejustificat procesul legislativ. Potrivit acestuia, proiectul respins recent de CCR poate fi reluat imediat, întrucât decizia Curții a vizat doar aspecte procedurale, nu de fond.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, pe Facebook, luni seară.

Tensiuni în coaliție. Ce a propus Sorin Grindeanu

Președintele interimar al PSD a susținut că elaborarea unei noi legi trebuie făcută transparent și cu implicarea instituțiilor din domeniu.

„E clar că trebuie să existe și dialog. Acest grup de lucru trebuie să aibă dialog cu asociațiile de magistrați și cu toți actorii relevanți din domeniu. (…) Trebuie discutată și cu ICCJ, CSM, asociațiile de magistrați”, a declarat Sorin Grindeanu.

Social-democratul a sugerat, totodată, că noul proiect ar trebui să includă și alte categorii de pensii speciale, nu doar pe cele ale magistraților.

Ce a decis Curtea Constituțională

Luni, Curtea Constituțională a admis sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) privind Legea pensiilor magistraților. Verdictul de neconstituționalitate a fost pronunțat pe motive extrinseci, adică de formă, nu de conținut.

În favoarea admiterii sesizării au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină, în timp ce Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian au votat împotrivă.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, ulterior, că „reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție”.

