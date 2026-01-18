Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că ia o pensie de 11.000 de lei, după toate indexările din ultimii ani, dar că în momentul în care a ieșit la pensie, în anul 2014, încasa doar 2.950 de lei, ceea ce i se pare ridicol după 44 de ani de muncă.

Băsescu, dezvăluiri despre pensia sa

„Am 11.000 de lei pensie, deci nu este o pensie specială. Eu am ieșit la pensie cu 2.950 de lei, în noiembrie 2014, atât a fost pensia mea atunci. Între timp, au fost indexările plus marea mărire a pensiei acum, cu noua lege. Am câștigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor. De asta spun că ceva e în neregulă cu un asemenea transfer către zona pensiilor. (…) Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc, a declarat Traian Băsescu, la

Fostul președinte a mai afirmat că i se pare ridicol că a ieșit din activitate cu o pensie de 2.950 de lei, după 44 de ani de muncă: „Dacă e ceva ridicol, e că un salariat care a fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru, președinte, după 44 de ani de serviciu, iese cu 2.950 de lei la pensie. Asta mi se pare anormal”.

Ce impozit are de achitat Băsescu

Fostul președinte a vorbit și despre pe care îl are de plătit anul acesta.

„La casă 2.200 lei, iar la mașină zero, că n-am. (…) Față de 800 și ceva de lei. (…) E o creștere consistentă, dar cred că acum s-a ajuns la un impozit corect raport cu un apartament de 154m². Dacă nu putem plăti cei 2.000 lei pe lună (an – n.r.), ne ducem la un apartament”, a mai afirmat Traian Băsescu, pentru Digi24.