Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că ia o pensie de 11.000 de lei, după toate indexările din ultimii ani, dar că în momentul în care a ieșit la pensie, în anul 2014, încasa doar 2.950 de lei, ceea ce i se pare ridicol după 44 de ani de muncă.
„Am 11.000 de lei pensie, deci nu este o pensie specială. Eu am ieșit la pensie cu 2.950 de lei, în noiembrie 2014, atât a fost pensia mea atunci. Între timp, au fost indexările plus marea mărire a pensiei acum, cu noua lege. Am câștigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor. De asta spun că ceva e în neregulă cu un asemenea transfer către zona pensiilor. (…) Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc, a declarat Traian Băsescu, la Digi24.
Fostul președinte a mai afirmat că i se pare ridicol că a ieșit din activitate cu o pensie de 2.950 de lei, după 44 de ani de muncă: „Dacă e ceva ridicol, e că un salariat care a fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru, președinte, după 44 de ani de serviciu, iese cu 2.950 de lei la pensie. Asta mi se pare anormal”.
Fostul președinte a vorbit și despre impozitul la casă pe care îl are de plătit anul acesta.
„La casă 2.200 lei, iar la mașină zero, că n-am. (…) Față de 800 și ceva de lei. (…) E o creștere consistentă, dar cred că acum s-a ajuns la un impozit corect raport cu un apartament de 154m². Dacă nu putem plăti cei 2.000 lei pe lună (an – n.r.), ne ducem la un apartament”, a mai afirmat Traian Băsescu, pentru Digi24.