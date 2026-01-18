B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Traian Băsescu a dezvăluit ce pensie are. Fostul președinte spune că suma cu care a ieșit din activitate era „ridicolă”

Traian Băsescu a dezvăluit ce pensie are. Fostul președinte spune că suma cu care a ieșit din activitate era „ridicolă”

Mirela Ionela Achim
18 ian. 2026, 16:59
Traian Băsescu a dezvăluit ce pensie are. Fostul președinte spune că suma cu care a ieșit din activitate era „ridicolă”
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video - Digi24HD / YouTube
Cuprins
  1. Băsescu, dezvăluiri despre pensia sa
  2. Ce impozit are de achitat Băsescu

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că ia o pensie de 11.000 de lei, după toate indexările din ultimii ani, dar că în momentul în care a ieșit la pensie, în anul 2014, încasa doar 2.950 de lei, ceea ce i se pare ridicol după 44 de ani de muncă.

Băsescu, dezvăluiri despre pensia sa

„Am 11.000 de lei pensie, deci nu este o pensie specială. Eu am ieșit la pensie cu 2.950 de lei, în noiembrie 2014, atât a fost pensia mea atunci. Între timp, au fost indexările plus marea mărire a pensiei acum, cu noua lege. Am câștigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor. De asta spun că ceva e în neregulă cu un asemenea transfer către zona pensiilor. (…) Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc, a declarat Traian Băsescu, la Digi24.

Fostul președinte a mai afirmat că i se pare ridicol că a ieșit din activitate cu o pensie de 2.950 de lei, după 44 de ani de muncă: „Dacă e ceva ridicol, e că un salariat care a fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru, președinte, după 44 de ani de serviciu, iese cu 2.950 de lei la pensie. Asta mi se pare anormal”.

Ce impozit are de achitat Băsescu

Fostul președinte a vorbit și despre impozitul la casă pe care îl are de plătit anul acesta.

„La casă 2.200 lei, iar la mașină zero, că n-am. (…) Față de 800 și ceva de lei. (…) E o creștere consistentă, dar cred că acum s-a ajuns la un impozit corect raport cu un apartament de 154m². Dacă nu putem plăti cei 2.000 lei pe lună (an – n.r.), ne ducem la un apartament”, a mai afirmat Traian Băsescu, pentru Digi24.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan nu va merge la Forumul Economic de la Davos, deși se anunță o reuniune istorică. Cine va reprezenta România
Politică
Nicușor Dan nu va merge la Forumul Economic de la Davos, deși se anunță o reuniune istorică. Cine va reprezenta România
Miruță: „La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un șmecher”. Situație uluitoare la singura fabrică de avioane militare din România
Politică
Miruță: „La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un șmecher”. Situație uluitoare la singura fabrică de avioane militare din România
Soții Iohannis și-au plătit datoriile pentru care au fost somați de Primăria Sibiu
Politică
Soții Iohannis și-au plătit datoriile pentru care au fost somați de Primăria Sibiu
Bolojan: Cel mai important capitol de investiții anul acesta e să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR, în așa fel încât să nu pierdem banii
Politică
Bolojan: Cel mai important capitol de investiții anul acesta e să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR, în așa fel încât să nu pierdem banii
Băsescu crede că PSD-iștii joacă teatru când amenință cu ieșirea de la guvernare. Cum a ajuns la această concluzie
Politică
Băsescu crede că PSD-iștii joacă teatru când amenință cu ieșirea de la guvernare. Cum a ajuns la această concluzie
Ministrul USR al Economiei: Ani de zile va mai fi această tensiune între reformiști și antireformiști. Să renunțăm să mai fim reformiști, ca să fie unii mulțumiți? Oare Bolojan de ce deranjează? Sau în Justiție de ce sunt tensiuni? (VIDEO)
Politică
Ministrul USR al Economiei: Ani de zile va mai fi această tensiune între reformiști și antireformiști. Să renunțăm să mai fim reformiști, ca să fie unii mulțumiți? Oare Bolojan de ce deranjează? Sau în Justiție de ce sunt tensiuni? (VIDEO)
Ministrul Sănătății, reacție după ce un senator POT a propus ca bolnavii de cancer să plătească o parte din tratament
Politică
Ministrul Sănătății, reacție după ce un senator POT a propus ca bolnavii de cancer să plătească o parte din tratament
După ce „marele” protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)
Politică
După ce „marele” protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)
Doctoratul lui Radu Marinescu, verificat oficial de Comisia de Etică. Cum se va desfășura analiza academică a tezei ministrului Justiției
Politică
Doctoratul lui Radu Marinescu, verificat oficial de Comisia de Etică. Cum se va desfășura analiza academică a tezei ministrului Justiției
Scandal între PSD și PNL din cauza vizitei lui Ilie Bolojan la Iași. PNL acuză că primarii PSD au primit ordin de la București să nu se vadă cu premierul (VIDEO)
Politică
Scandal între PSD și PNL din cauza vizitei lui Ilie Bolojan la Iași. PNL acuză că primarii PSD au primit ordin de la București să nu se vadă cu premierul (VIDEO)
Ultima oră
17:23 - Postăvaru: Un bărbat a lovit un salvamontist din cauza unui telefon pierdut în zăpadă
16:44 - Paula Seling, aspru criticată după ce a folosit un cuvânt din rusă pe scena Eurovision Moldova. Reacția artistei (VIDEO)
16:16 - Craiova: Bărbatul care a salvat fetița din lacul înghețat e indian, nu nepalez. El va primi titlul de cetățean de onoare al orașului (VIDEO, FOTO)
15:51 - Delia, după ce a colindat lumea: „Nu recomand aceste destinații sub nicio formă”
15:27 - Ședință de urgență la Bruxelles. Ambasadorii UE se reunesc după amenințările lui Donald Trump privind tarifele și Groenlanda
14:26 - A vizitat 65 de țări pe 5 continente. Țara care l-a făcut pe un vlogger australian să se gândească să se mute definitiv
13:44 - Nepalez angajat în Craiova, erou după ce a sărit într-un lac înghețat pentru a salva o fetiță de 5 ani
13:09 - David Popovici, la Otopeni: a pierdut un pariu în fața colegului de antrenament
12:29 - Un primar s-a aruncat în apa înghețată pentru a-și salva câinele: „Mi-au dat lacrimile de frig și frică”
11:51 - Meteorologii prelungesc atenţionările de ger până joi dimineaţă: temperaturi de până la -20 de grade în nordul ţării