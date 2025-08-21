B1 Inregistrari!
Traian Băsescu a primit un apartament gratuit de la stat. Ce a anunțat Guvernul

Elena Boruz
21 aug. 2025, 13:31
Foto: Facebook / Traian Băsescu

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a primit o locuință gratuită de la stat. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a făcut joi publică informația.

Potrivit anunțului, fostul șef al statului a cerut ca Hotărârea de Guvern să fie clasificată. De asemenea, Dogioiu a precizat faptul că Băsescu nu a dorit o vilă, ci un apartament.

Ce a declarat Ioana Dogioiu

„A fost adoptată Hotărârea de Guvern prin care i se atribuie o reședință președintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale, nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament într-un bloc de locuințe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, Hotărârea de Guvern are regim clasificat”, a spus Dogioiu, conform Libertatea.

Știre în curs de actualizare

