Traian Băsescu a primit un apartament gratuit de la stat. Ce a anunțat Guvernul

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a primit o locuință gratuită de la stat. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a făcut joi publică informația.

Potrivit anunțului, fostul șef al statului a cerut ca Hotărârea de Guvern să fie clasificată. De asemenea, a precizat faptul că Băsescu nu a dorit o vilă, ci un apartament.

Ce a declarat Ioana Dogioiu

„A fost adoptată Hotărârea de Guvern prin care i se atribuie o reședință președintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale, nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament într-un bloc de locuințe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, Hotărârea de Guvern are regim clasificat”, a spus Dogioiu, conform

Știre în curs de actualizare