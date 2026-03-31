UDMR nu e de acord să se organizeze alegeri anticipate: „Ar fi numai în avantajul partidului AUR”. Mesaj clar pentru PSD

Ana Maria
31 mart. 2026, 12:59
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. UDMR nu susține organizarea de alegeri anticipate. Cine ar avea de câștigat
  2. Ce reproșează UDMR scenariului propus de PSD
  3. UDMR nu susține organizarea de alegeri anticipate. De ce respinge ideea unui guvern minoritar
  4. Ce consecințe ar avea o criză politică

UDMR nu susține organizarea de alegeri anticipate în România, potrivit declarațiilor liderului deputaților UDMR, Csoma Botond. El a afirmat la RFI că o astfel de decizie „ar fi numai în avantajul partidului AUR”.

Csoma Botond atrage atenția că o eventuală destrămare a Coaliției de guvernare ar avea efecte serioase asupra stabilității politice și economice a României. Acesta susține că scenariul alegerilor anticipate nu ar face decât să amplifice criza și să favorizeze un singur partid.

UDMR nu susține organizarea de alegeri anticipate. Cine ar avea de câștigat

Potrivit lui Csoma Botond, anticipatele ar avantaja clar AUR, în timp ce restul formațiunilor ar avea de pierdut:

Colegii de la PSD am înțeles că iau în calcul retragerea miniștrilor din Guvernul Bolojan, dar nu prea înțeleg care este pasul doi. Dacă am merge până la anticipate, pe lângă criza politică pe care o generăm, alegerile anticipate ar fi numai în avantajul partidului AUR, nici un alt partid nu ar ieși bine din alegerile anticipate”, a spus Csoma Botond.

Ce reproșează UDMR scenariului propus de PSD

Liderul UDMR a criticat lipsa unei strategii clare în cazul ieșirii PSD de la guvernare:

În cadrul UDMR există o reziliență politică destul de accentuată, ne putem acomoda din punct de vedere politic cu orice situație, dar nu ar fi de dorit ca această coaliție să se destrame. Nu înțeleg care e pasul doi, nu înțeleg asta. OK, la nivel declarativ și PNL și USR pot să spună nu vom mai colabora cu PSD. OK și a doua zi ce se va întâmpla?”, a mai adăugat liderul deputaților UDMR.

UDMR nu susține organizarea de alegeri anticipate. De ce respinge ideea unui guvern minoritar

Csoma Botond consideră că un Executiv minoritar nu ar putea gestiona problemele economice actuale:

„Nu mi se pare o idee bună, pentru că trebuie să iei niște măsuri foarte dure în continuare, pentru reducerea deficitului bugetar și nu poți lua aceste măsuri cu un Guvern minoritar, pentru că în fiecare sesiune parlamentară se va iniția o moțiune de cenzură”, a explicat deputatul UDMR.

Ce consecințe ar avea o criză politică

Csoma Botond avertizează că o eventuală cădere a Guvernului ar genera efecte negative în lanț:

„Eu cred că am avea consecințe destul de grave atât în plan politic, cât și în plan economic, ar crește din nou deficitul bugetar, am putea lua credite de pe piețele internaționale foarte scump, cu dobânzi foarte mari, ceea ce ar fi foarte-foarte dificil pentru România”.

În același context, Nicușor Dan a declarat că nu consideră potrivită varianta unui guvern minoritar, subliniind că tensiunile politice există de mai mult timp, dar că actuala formulă guvernamentală trebuie menținută.

Călin Georgescu, reacție explozivă în fața susținătorilor. Ce mesaj radical a transmis: „Este foarte clar”
