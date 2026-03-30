Președintele Nicușor Dan nu crede că formula unui ar avea succes în această perioadă complicată. Pe de altă parte, vorbind despre certurile din , șeful statului face diferența dintre disputele politice și deciziile de guvernare.

Speculațiile privind constituirea unui guvern minoritar, PNL-USR, condus de , cu susținere parlamentară din partea AUR au apărut de mai multă vreme. Acestea au fost alimentate inclusiv de declarațiile unor politicieni din PNL, precum senatorul Daniel Fenechiu au primarul general Ciprian Ciucu. Nici premierul Ilie Bolojan nu a respins ideea unei apropieri de partidul extremist condus de George Simion.

Pe de altă parte, PSD a declanșat procedura de consultare a membrilor de partid cu privire la continuarea guvernării într-o coaliție cu USR și cu Ilie Bolojan. Până în prezent, în majoritate covârșitoare, social-democrații au declarat că nu mai sunt de acord cu acest aranjament.

Președintele Nicușor Dan nu crede într-un guvern minoritar

nu crede în ideea unui guvern minoritar, condus de Ilie Bolojan, și insistă pe menținerea la guvernare a actualei coaliții, formată din patru partide și minorități. Președintele Nicușor Dan este de părere că, în ciuda atacurilor politice, dintre partide, guvernarea funcționează. El a decscris certurile dintre liderii PSD, PNL și USR drept o chestiune cu care ne-am obișnuit.

„Partidele se atacă public de multă vreme, deci ne-au dat posibilitatea să ne obişnuim cu situaţia asta. Pe de altă parte, când e vorba să ia nişte măsuri, cum este chestiunea cu acciza la combustibil, vedem că ele cooperează, combinaţie de administrativ cu joc politic, pe partea administrativă, funcţionează”, a declarat Nicuşor Dan.

Președintele nu este de acord cu scenariul unui guvern minoritar, fără o susținere clară și transparentă în parlament. Din perspectiva sa aceasta ar fi o soluție nefericită, în actualul context politic.

„Faptul că fiecare din partidele care formează azi coaliţia spun că vor să guverneze şi fiecare are nişte condiţii pentru ca asta se întâmple, ne duce către ideea că ele vor ajunge să se înţeleagă într-o formă sau alta. Nu cred că e potrivit un guvern minoritar”, a adăugat preşedintele.

Scenariul unui guvern fără PSD este exclus

Președintele Nicușor Dan a mai spus că scenariul unei guvernări fără PSD este exclus în prezent, dat fiind ponderea acestui partid în structura parlamentară. Mesajul transmis de șeful statului, politicienilor, este că această formulă de coaliție cu patru partide trebuie să continue.

„Eu îmi doresc un guvern cu cele patru partide și cu minoritățile naționale și angajamentul partidelor este în acest sens. Dacă vrem să facem speculații, fără PSD nu poate să fie decat minoritar”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan ca premier, Nicușor Dan a evitat un răspuns direct, clar. El a afirmat că atribuțiile constituționale sunt diferite. Drept urmare, președintele propune premierul, dar parlamentul trebuie să-l susțină și să voteze guvernul.

„Preşedintele numeşte (premierul – n. red.), parlamentul susţine guvernul pe toată perioada desfăşurării exerciţiului”, a precizat șeful statului.