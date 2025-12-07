ULTIMA ORĂ: Exit-poll Sociopol – Ciprian Ciucu a luat Primăria Capitalei

Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a câștigat Primăria Generală, iar Daniel Băluţă rămâne la Sectorul 4. Cătălin Drulă este decepţia scrutinului, fiind învins şi de candidata suveranistă, arată Sociopol, citat de România TV.

Ciucu a câștigat Primăria Capitalei

Potrivit exit-poll-ului realizat de Sociopol, candidatul PNL, Ciprian Ciucu, a obținut 32% din voturile bucureștenilor. Pe locul doi se află Daniel Băluță, candidatul PSD, cu 27% din voturi, în timp ce Anca Alexandrescu, susținută de AUR, a obținut 19% din voturi. Candidatul USR, Cătălin Drulă a luat 12% din voturile bucureștenilor. Pe locul cinci este Ana Ciceală, candidata SENS, cu 8% din voturile bucureștenilor.