Umbrela nucleară europeană va fi gestionată exclusiv de Franța. Explicațiile lui Traian Băsescu (VIDEO)

Umbrela nucleară europeană va fi gestionată exclusiv de Franța. Explicațiile lui Traian Băsescu (VIDEO)

Adrian Teampău
03 mart. 2026, 22:36
Umbrela nucleară europeană va fi gestionată exclusiv de Franța. Explicațiile lui Traian Băsescu (VIDEO)
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video B1 TV
Cuprins
  1. Precizările lui Traian Băsescu
  2. Riscurile pe care le presupune umbrela nucleară franceză

Traian Băsescu susține că puterea de decizie pentru statele care vor intra sub umbrela nucleară propusă de Franța va fi la Elysee. Președintele Franței va fi singurul care va hotărî cum va fi utilizat arsenalul nuclear.

Precizările lui Traian Băsescu

Emmanuel Macron a propus o cooperare nucleară care să includă mai multe state europene. În acest sens, Franța va demara procesul de dezvoltare a arsenalului său nuclear, astfel încât să facă față noilor realități geostrategice și amenințări. Macron a insistat, însă, că țara sa va rămâne suverană în ceea ce privește utilizarea forţei. În acest context, Traian Băsescu a atras atenția că puterea de decizie va aparține exclusiv Franței în acest caz.

„Nu am nici un dubiu că va fi un singur decident, președintele Franței. El detașează elemente ale umbrelei nucleare în România, în Polonia și în alte țări. Dar singurul decident va fi președintele Franței”, a arătat fostul președinte.

Băsescu a precizat că aceasta a fost motivul pentru care Franța a refuzat să integreze propriul arsenal nuclear în structurile NATO. Oficialii de la Paris au dorit să rămână suverani pe arsenalul propriu. Iar acest lucru nu se va schimba, chiar dacă vor fi mai multe state care vor intra sub umbrela sa nucleară

„Din acest motiv Franța nu și-a introdus arsenalul nuclear în structurile NATO. Nu a vrut ca un grup de generali, condus de un general american să ia decizia de utilizare a armamentului nuclear. A vrut să rămână – asta este moștenire de la Charles de Gaulle – singura stăpână a arsenalului nuclear propriu. Și așa va rămâne”, a mai spus fostul șef al Statului.

Riscurile pe care le presupune umbrela nucleară franceză

Fostul președinte Traian Băsescu a tras concluzia că statele care vor accepta să intre sub umbrela nucleară propusă de Franța vor lăsa puterea de decizia președintelui acestei țări. El a arătat că aceasta este diferența față de NATO, alianță în care fiecare stat membru are un general care să-i reprezinte interesele.

„Cei care spun «Da», dau în mâna președintelui Franței dreptul de decizie. La NATO are fiecare țară un general care își dă cu părerea”, a spus Băsescu.

Președintele francez, Emmanuel Macron a declarat luni, că țara sa intenționează să-și mărească arsenalul de focoase nucleare. El a anunțat intrarea într-o nouă etapă de descurajare nucleară, în cadrul unui discurs pe care l-a susținut la baza de pe Ile Longue (Finistere), preluat de AFP şi Reuters. Potrivit spuselor sale, lumea a intrat într-o nouă etapă plină de provocări, ceea ce implică o schimbare a modelului de apărare și descurajare.

„Trebuie să ne consolidăm descurajarea nucleară în faţa ameninţărilor combinate şi trebuie să ne gândim strategia de descurajare în profunzimea continentului european, cu deplina respectare a suveranităţii noastre, cu punerea în aplicare progresivă a ceea ce aş numi o descurajare avansată”, a transmis Emmanuel Macron.

