Emmanuel Macron anunță o nouă cursă a înarmării

Franţa își va mări arsenalul nuclear pentru a face față noilor amenințări și a evoluției geopolitice. Emmanuel Macron a anunțat intrarea într-o nouă etapă de descurajare nucleară, în cadrul unui discurs pe care l-a susținut la baza de pe (Finistere), preluat de AFP şi Reuters.

„Trebuie să ne consolidăm descurajarea nucleară în faţa ameninţărilor combinate şi trebuie să ne gândim strategia de descurajare în profunzimea continentului european, cu deplina respectare a suveranităţii noastre, cu punerea în aplicare progresivă a ceea ce aş numi o descurajare avansată”, a transmis președintele francez.

Potrivit spuselor sale, lumea a intrat într-o nouă etapă plină de provocări. Iar acest lucru necesită o schimbare a modelului de apărare și descurajare pentru a face față noilor amenințări.

„Trăim în prezent, în plan geopolitic, o perioadă de revoltă plină de provocări şi compatrioţii noştri sunt deplin conştienţi de asta. Această perioadă justifică o înăsprire a modelului nostru”, a declarat Macron.

Noua strategie nucleară europeană

Emmanuel Macron a adăugat că Parisul nu va comunica mai mult despre cifre privind . Contrar a ceea ce s-a petrecut în trecut, el a spus că Franța nu se va angaja totuși într-o competiție nucleară. Aceasta nu va fi vreodată a Parisului

„Lanţul de comandă dispune de o claritate totală şi decizia ultimă privind declanşarea focului nuclear îi revine doar preşedintelui Republicii”, a reafirmat președintele.

El a adăugat că opt ţări europene „au acceptat” să participe la descurajarea avansată propusă de Paris. Este vorba despre Regatul Unit, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia şi Danemarca. Aceste state ar putea găzdui forţe aeriene strategice” franceze. Noua strategie este gândită pentru a „zădărnici calculele adversarilor noştri”, a explicat preşedintele francez.