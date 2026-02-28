B1 Inregistrari!
Un lider PSD l-a comparat pe Bolojan cu „păsăroiul” din jocul „Angry Birds”: „Băgai păsăroiul în praștie și îi dădeai drumul să plece”

Traian Avarvarei
28 feb. 2026, 22:34
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Inquam Photos / George Călin
  1. Bolojan, comparat cu un „păsăroi” din Angry Birds
  2. Grindeanu, supărat că Bolojan e premierul USR

Un eveniment organizat în București de activiștii Partidului Socialiștilor Europeni (PES) despre „viitorul buget european pe termen lung”, la care au participat circa 700 de membri și simpatizanți ai PSD, s-a transformat în concurs de atacuri la premierul liberal Ilie Bolojan.

Bolojan, comparat cu un „păsăroi” din Angry Birds

Victor Negrescu, coordonatorul activiștilor PES din România, a insinuat că Bolojan poate fi schimbat, ca orice antrenor de echipă: „După 8 luni de guvernare, lucrurile nu merg în direcția bună. Și dacă țara nu merge bine, trebuie să schimbi ceva. E ca într-o echipa de fotbal, schimbi antrenorul. Nu tragi cu praștia reforme către populație fără să discuți cu oamenii”.

Ștafeta a fost preluată de Gheorghe Șoldan, vicepreședinte al PSD și președinte al CJ Suceava. El a preluat metafora „praștiei” și a pus-o pe scena unui joc video popular – Angry Birds.

„Victor, te-am auzit vorbind de Angry Birds. Eu, pentru că sunt așa tânăr, mi-aduc aminte că în jocul respectiv băgai păsăroiul în praștie și îi dădeai drumul cât mai departe în lume, să plece. Spunem lucrurilor pe nume”, a spus Șoldan, potrivit HotNews.

Grindeanu, supărat că Bolojan e premierul USR

Și Sorin Grindeanu, președintele PSD, a luat cuvântul. Acesta a declarat că „România nu este guvernată de un singur partid”, aluzie la USR, și că Ilie Bolojan nu trebuie să fie premierul unui singur partid, aluzie tot la USR-ul pe care-l invocase în declarații precedente.

„Suntem la guvernare pentru a reprezenta acest vot, nu pentru a valida decizii luate în mod unilateral, nu pentru a fi spectatori. Domnul prim-ministru Bolojan nu trebuie să fie premierul unui singur partid. (…) Partidul Social Democrat nu este un partid decorativ, Partidul Social Democrat este un partid fondator până la urmă al stabilității în România, PSD este un partid european autentic, PSD reprezintă vocea a milioane de români, iar această voce nu poate și nu va fi redusă la tăcere”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a mai precizat că „niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerție”.

