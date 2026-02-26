Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat, joi, că s-a înțeles greșit și el n-a spus că nu-l mai vrea pe Ilie Bolojan (PNL) premier, ci doar că va face o consultare în partid privind ce vor face social-democrații în continuare. Grindeanu s-a arătat deranjat că mereu „PSD-ul e de vină”.

Grindeanu: De vreo 10 luni auzim doar cum PSD-ul e de vină

„Nu am spus că nu-l mai vreau. M-ați înțeles greșit. că vom face, așa cum am făcut în iunie parcă, o consultare internă cu toți primarii PSD, consilierii, cu toți parlamentarii PSD, în care vom hotărî ce face PSD-ul în continuare. De opt – zece luni auzim așa: PSD-ul e de vină.

Ne-au vrut în Guvern, ne-au vrut în coaliție, ne-au vrut să asigurăm majoritatea, dar de vreo 10 luni auzim doar cum PSD-ul e de vină, ca și cum PSD a fost singur la guvernare, cu bune și cu rele”, s-a a plâns Sorin Grindeanu.

Întrebat despre , prin care i s-a cerut să se hotărască odată dacă e la guvernare sau în opoziție, Grindeanu a răspuns: „Cei care mă cunosc și pe mine, și echipa mea știu că reacționăm extrem de bine la ultimatumuri de acest fel”.

Grindeanu: Bolojan nu e premierul doar al USR-ului

„România nu poate fi guvernată doar prin aroganță și prin a da impresia că un premier al unei coaliții aparține unui singur partid. Când ai o coaliție din patru partide, plus un grup al minorităților răspunzi în fața tuturor. Dl Bolojan nu e premierul doar al USR-ului, Bolojan e și premierul PSD-ului, și al UDMR-ului, și al PNL-ului.

În aceste luni, noi nu l-am simțit ca fiind premierul unei coaliții, a fost premierul mai degrabă a unei formațiuni și aia nu e PNL-ul, e USR-ul”, a mai acuzat Sorin Grindeanu.