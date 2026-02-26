Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat, joi, că s-a înțeles greșit și el n-a spus că nu-l mai vrea pe Ilie Bolojan (PNL) premier, ci doar că va face o consultare în partid privind ce vor face social-democrații în continuare. Grindeanu s-a arătat deranjat că mereu „PSD-ul e de vină”.
„Nu am spus că nu-l mai vreau. M-ați înțeles greșit. Am spus că vom face, așa cum am făcut în iunie parcă, o consultare internă cu toți primarii PSD, consilierii, cu toți parlamentarii PSD, în care vom hotărî ce face PSD-ul în continuare. De opt – zece luni auzim așa: PSD-ul e de vină.
Ne-au vrut în Guvern, ne-au vrut în coaliție, ne-au vrut să asigurăm majoritatea, dar de vreo 10 luni auzim doar cum PSD-ul e de vină, ca și cum PSD a fost singur la guvernare, cu bune și cu rele”, s-a a plâns Sorin Grindeanu.
Întrebat despre ultimatumul din PNL, prin care i s-a cerut să se hotărască odată dacă e la guvernare sau în opoziție, Grindeanu a răspuns: „Cei care mă cunosc și pe mine, și echipa mea știu că reacționăm extrem de bine la ultimatumuri de acest fel”.
„România nu poate fi guvernată doar prin aroganță și prin a da impresia că un premier al unei coaliții aparține unui singur partid. Când ai o coaliție din patru partide, plus un grup al minorităților răspunzi în fața tuturor. Dl Bolojan nu e premierul doar al USR-ului, Bolojan e și premierul PSD-ului, și al UDMR-ului, și al PNL-ului.
În aceste luni, noi nu l-am simțit ca fiind premierul unei coaliții, a fost premierul mai degrabă a unei formațiuni și aia nu e PNL-ul, e USR-ul”, a mai acuzat Sorin Grindeanu.