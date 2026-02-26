B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Grindeanu: „Nu am spus că nu-l mai vreau premier pe Bolojan. M-ați înțeles greșit”. Ce nemulțumiri mai are liderul PSD (VIDEO)

Grindeanu: „Nu am spus că nu-l mai vreau premier pe Bolojan. M-ați înțeles greșit”. Ce nemulțumiri mai are liderul PSD (VIDEO)

Traian Avarvarei
26 feb. 2026, 18:15
Grindeanu: „Nu am spus că nu-l mai vreau premier pe Bolojan. M-ați înțeles greșit”. Ce nemulțumiri mai are liderul PSD (VIDEO)
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Grindeanu: De vreo 10 luni auzim doar cum PSD-ul e de vină
  2. Grindeanu: Bolojan nu e premierul doar al USR-ului

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat, joi, că s-a înțeles greșit și el n-a spus că nu-l mai vrea pe Ilie Bolojan (PNL) premier, ci doar că va face o consultare în partid privind ce vor face social-democrații în continuare. Grindeanu s-a arătat deranjat că mereu „PSD-ul e de vină”.

Grindeanu: De vreo 10 luni auzim doar cum PSD-ul e de vină

„Nu am spus că nu-l mai vreau. M-ați înțeles greșit. Am spus că vom face, așa cum am făcut în iunie parcă, o consultare internă cu toți primarii PSD, consilierii, cu toți parlamentarii PSD, în care vom hotărî ce face PSD-ul în continuare. De opt – zece luni auzim așa: PSD-ul e de vină.

Ne-au vrut în Guvern, ne-au vrut în coaliție, ne-au vrut să asigurăm majoritatea, dar de vreo 10 luni auzim doar cum PSD-ul e de vină, ca și cum PSD a fost singur la guvernare, cu bune și cu rele”, s-a a plâns Sorin Grindeanu.

Întrebat despre ultimatumul din PNL, prin care i s-a cerut să se hotărască odată dacă e la guvernare sau în opoziție, Grindeanu a răspuns: „Cei care mă cunosc și pe mine, și echipa mea știu că reacționăm extrem de bine la ultimatumuri de acest fel”.

Grindeanu: Bolojan nu e premierul doar al USR-ului

„România nu poate fi guvernată doar prin aroganță și prin a da impresia că un premier al unei coaliții aparține unui singur partid. Când ai o coaliție din patru partide, plus un grup al minorităților răspunzi în fața tuturor. Dl Bolojan nu e premierul doar al USR-ului, Bolojan e și premierul PSD-ului, și al UDMR-ului, și al PNL-ului.

În aceste luni, noi nu l-am simțit ca fiind premierul unei coaliții, a fost premierul mai degrabă a unei formațiuni și aia nu e PNL-ul, e USR-ul”, a mai acuzat Sorin Grindeanu.

Tags:
Citește și...
A sărbătorit premierul tăierile din administrație? Explicația lui Bolojan, după ce a mers la petrecerea unui prieten: „Nu văd niciun fel de problemă”
Politică
A sărbătorit premierul tăierile din administrație? Explicația lui Bolojan, după ce a mers la petrecerea unui prieten: „Nu văd niciun fel de problemă”
Radu Miruță explică numirea controversată a USR la uzina de armament Sadu: „Credeți dvs că întâmplător sare PSD de arc în sus pentru o persoană care ia 3.000 de lei pe lună?”
Politică
Radu Miruță explică numirea controversată a USR la uzina de armament Sadu: „Credeți dvs că întâmplător sare PSD de arc în sus pentru o persoană care ia 3.000 de lei pe lună?”
Replica lui Ilie Bolojan, după atacurile lui Grindeanu: „Ceea ce am făcut în aceste luni nu a fost decât să respect programul de guvernare, să-l pun în practică”
Politică
Replica lui Ilie Bolojan, după atacurile lui Grindeanu: „Ceea ce am făcut în aceste luni nu a fost decât să respect programul de guvernare, să-l pun în practică”
Bolojan a anunțat ce a discutat cu Ursula von der Leyen: „Speranța mea e că vom recupera cea mai mare parte a acestor bani”. Ce a spus despre pensiile speciale ale magistraților (VIDEO)
Politică
Bolojan a anunțat ce a discutat cu Ursula von der Leyen: „Speranța mea e că vom recupera cea mai mare parte a acestor bani”. Ce a spus despre pensiile speciale ale magistraților (VIDEO)
Bolojan: „Am confirmat cu comisarul pentru Economie că România va urmări anul acesta o țintă de deficit care să se apropie de 6%” (VIDEO)
Politică
Bolojan: „Am confirmat cu comisarul pentru Economie că România va urmări anul acesta o țintă de deficit care să se apropie de 6%” (VIDEO)
Ilie Bolojan: „Dacă frontiera este sigură, toată Europa este mai sigură”. Ce mesaj a transmis premierul de la Bruxelles
Politică
Ilie Bolojan: „Dacă frontiera este sigură, toată Europa este mai sigură”. Ce mesaj a transmis premierul de la Bruxelles
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
Politică
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay, dacă va ajunge premier: „Mă mir, pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare acum”
Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
Politică
Control pe neanunțate în diaspora: Ilie Bolojan a mers la Consulatul României din Bruxelles. Ce a verificat acolo premierul (VIDEO)
Alexandru Muraru, mesaj tranșant pentru PSD: „Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor. Dacă vor să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât”
Politică
Alexandru Muraru, mesaj tranșant pentru PSD: „Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor. Dacă vor să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât”
USR lovit cu propria propriile-i arme. PSD cere retragerea prietenului de familie al ministrului Miruță de la conducerea UM Sadu
Politică
USR lovit cu propria propriile-i arme. PSD cere retragerea prietenului de familie al ministrului Miruță de la conducerea UM Sadu
Ultima oră
19:11 - A sărbătorit premierul tăierile din administrație? Explicația lui Bolojan, după ce a mers la petrecerea unui prieten: „Nu văd niciun fel de problemă”
19:05 - Radu Miruță explică numirea controversată a USR la uzina de armament Sadu: „Credeți dvs că întâmplător sare PSD de arc în sus pentru o persoană care ia 3.000 de lei pe lună?”
18:48 - Datorii uriașe la bugetul local din cauza amenzilor neachitate: Ce pățesc cei care nu plătesc în termen de 90 de zile
18:44 - Rapperul Wiz Khalifa, condamnat în România la închisoare cu executare, după ce a fumat o țigară cu cannabis la „Beach, Please!”. Ce pedeapsă a primit
18:35 - Alertă cu bombă la Aeroportul Chișinău. Ce măsuri au luat autoritățile
18:30 - Cum afectează contextul economic seniorii? Rolul creditelor pentru pensionari în siguranţa financiară a persoanelor 65+
18:15 - Replica lui Ilie Bolojan, după atacurile lui Grindeanu: „Ceea ce am făcut în aceste luni nu a fost decât să respect programul de guvernare, să-l pun în practică”
18:12 - Marius Urzică, primele declarații după ce a pierdut finala Power Couple 2026: „Ăștia suntem noi”. De ce a ales să oprească ultima probă
17:47 - Polonia: „Rămânem un aliat loial al SUA, dar nu putem fi fraieri”
17:42 - Viol asupra unui minor în București: Un bunic și-ar fi agresat nepoata în timp ce mama ei era la spital