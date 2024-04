Vaslui: Doi frați candidează la primăria unei comune. Unul de la PSD, celălalt de la PNL: „Suntem oameni hambițoși”

Doi frați din comuna vasluiană Pogonești candidează la primăria localității, unul din partea PSD, iar celălalt de la PNL. Ei spun că fac asta deoarece sunt oameni „hambițoși”.

Doi frați își dispută Primăria Pogonești. Unul e de la PSD, altul de la PNL

Mihai Apostu este primarul comunei și candidatul PSD pentru un nou mandat. Fratele său, Marcel Apostu, este consilier PNL și-l contracandidează, informează publicația locală

„Suntem născuți aici, suntem oameni ”hambițoși” care dorim… acum și partidele politice au nevoie de oameni puternici la nivel local și atunci na… eu poate ”hambițos”, fratele meu ”hambițos” și am ajuns să candidăm unul împotriva altuia în această campanie electorală”, a spus Mihai Apostu pentru sursa citată.

Fratele PNL-ist a afirmat că au ajuns aici din lipsă de comunicare: Am ajuns să candidăm la partide diferite datorită unei lipse de comunicare dintre noi… s-a ajuns să candidăm amândoi. Este o realitate, nu ascundem nimic, așa a fost să fie, am plecat pe drumuri diferite și am ajuns în punctul în care suntem. Nu am făcut un lucru rău, am făcut un lucru bun, constructiv, și sperăm să facem lucruri bune spre viitor”.

Iar fratele PSD-ist, primarul în funcție, a mai declarat că trebuie să obțină încă un mandat deoarece are proiecte de dus la îndeplinire: „Dacă în 2020 am fost ales primar, acum am și niște proiecte în derulare. Avem foarte multe proiecte și nu cred că aș putea să renunț așa ușor la hambiție pentru că noi asta ne-am dorit. Venind din mediul privat și atunci am intrat în politică pentru a aduce un plus valoare”.

Ambii sunt de părere că a făcut bine României.

„Ați văzut că de când a intrat la guvernare alianța PSD-PNL s-au făcut lucruri frumoase în țară”, a afirmat Mihai Apostu, fratele PSD-ist.