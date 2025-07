Vicepremierul Tanczos Barna, despre creșterile de taxe: „Atât UE, cât și agențiile de rating cu care am vorbit zilele trecute au spus că primele variante prezentate de România nu sunt suficiente”

Vicepremierul Tanczos Barna a precizat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că pachetul de măsuri fiscale care cuprinde printre altele creșterea TVA la 21% a fost agreat în coaliție în urma discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene și ai agențiilor de rating care au precizat că primele variante de măsuri nu sunt suficiente.

Tanczos Barna a precizat că România trebuie să ia măsuri urgente pentru reducerea deficitului și a datoriei publice:

“Primul lucru care trebuie adresat și vulnerabilitatea corectată este deficitele gemene. Această situație creată în ultimii 10-12 ani, o apăsare foarte mare pe tot ce înseamnă stabilitate, tot ce înseamnă predictibilitate în România.

Creșterea accelerată a datoriei publice și deficitul bugetar sunt acele elemente care rebuie corectate în vitorul apropiat. Primele șase luni ale anului au fost marcate de provocări majore, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Știm foarte bine că în cursul lunii aprilie a început acea dispută între SUA și UE pe taxe vamale, am avut situația scăderii economice și a PIB în principalele țări ale UE. Aceste lucruri au afectat și economia României.

Deficitul bugetar este nesustenabil fără măsurile de corecție. Acest deficit de 9,3% cuc are am încheiat anul trecut este o problemă semnificativă și timpul este foarte scurt. Suntem presați de timp pentru că am avut o perioadă cu foarte multe alegeri, am avut o perioadă în care România și-a asumat prin mai multe documente aceste corecții fiscal-bugetare. Atât UE, cât și agențiile de rating cu care am vorbit zilele trecute au spus că primele variante prezentate de România nu sunt suficiente, motiv pentru care am elaborat acest pachet”.