Victor Rebengiuc a anunțat câți bani a donat pentru campania lui Nicușor Dan, „cu condiția să nu fiu nominalizat”

Victor Rebengiuc a anunțat că se numără printre cei care au donat bani pentru campania electorală a candidatului la prezidențiale Nicușor Dan. Actorul a precizat că a cerut ca numele lui să nu fie făcut public.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care adversarii lui Nicușor Dan, în frunte cu contracandidatul George Simion (AUR), i-au cerut insistent acestuia să spună cine-i dă bani pentru campanie, de vreme ce e candidat independent, nu al vreunui partid, deci nu primește bani de la stat. El a răspuns mereu că primește bani din donații trecute transparent pe site-ul său, dar numele donatorilor nu le divulgă fără să aibă acceptul lor, deoarece nu vrea ca aceștia să devină ținta atacurilor publice.

„L-am văzut cum aproape îl lua de gât pe Nicușor să spună cine i-a dat bani (George Simion, în dezbaterea de la Euronews). Eu i-am dat niște bani lui Nicușor Dan, din cât pot eu să dau, nu am făcut averi, cu condiția să nu fiu nominalizat. Am mai donat și la ONG-uri. Și am spus: ”Domne, nu spune că am dat eu. Nu vreau…”. Contribui și eu acolo cu câte ceva…”, a declarat Victor Rebengiuc, pentru

După încheierea podcastului, într-o discuție cu jurnaliștii HotNews, actorul a dezvăluit și suma: 25.000 de lei.

Sfatul lui Rebengiuc, în prag de prezidențiale: Oamenii să vadă cine vrea să răspândească haos

În același podcast, actorul despre din 18 mai și i-a îndemnat pe români să voteze rațional: „Situația este dificilă și trebuie luată o hotărâre categorică. Trebuie să alegem: ori Rusia, ori UE și NATO. (…) Aș vrea să îndrept atenția votanților spre cel mai bun, cel mai civilizat dintre candidați care deși nu are prieteni sus-puși în America poate să facă o înțelegere cu America fără să fim amici de mici și de bere. Să fie atenți, să voteze adevărul, capacitatea emoțională și de responsabilitate a candidaților. Să vadă cine vrea să răspândească haos, să distrugă România, să o calce în picioare”.