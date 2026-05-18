Explozie la un poligon militar din Botoșani. Cinci persoane au fost rănite, între care doi sunt în stare gravă Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Adrian Teampău
18 mai 2026, 14:44
Foto ilustrativ: Shutterstock
Cuprins
  1. Explozie la un poligon militar
  2. Pompierii au reușit să localizeze incendiul

Explozie urmată de un incendiu, la un poligon din Botoșani, în contextul unei operațiuni de detonare controlată a unei cantități de muniții expirate. Cinci persoane au fost rănite, între care doi sunt în stare gravă

Explozie la un poligon militar

Pompierii au intervenit la pentru a stinge un incendiu provocat de o explozie care a avut loc la un poligon de distrugere a munițiilor, din Botoșani. Din primele informații, incidentul s-a soldt cu cinci victime, dintre care doi au avut nevoie de spitalizare. Una dintre acestea este în stare foarte gravă, au transmis autoritățile. Deflagrația s-a produs în contextul unei operațiuni de distrugere a unor cantități de muniții expirate.

Doi militari din Botoșani au ajuns cu arsuri grave la Urgențe. Potrivit medicilor, cei doi au arsuri grave, unul pe aproximativ 90% din suprafața corpului, iar altul pe 40%. Aceștia au fost preluați de echipajele cu medic C1 TIM și C2 Arti de la Serviciul de Ambulanță Județean.

„Pompierii botoșăneni au fost solicitați să intervină într-un poligon de distrugere a muniției de la marginea municipiului Botoșani, unde a avut loc o explozie urmată de incendiu. La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ.

Aceștia au constatat faptul că incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Din primele informații, două persoane au fost rănite. În sprijin, a fost solicitat si echipajele CBRN al ISU Suceava”, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul

Pompierii au reușit localizarea incendiului și continuă intervenția pentru lichidarea focului și securizarea zonei, după explozie. Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs explozia.

MApN a transmis un comunicat de presă în care a dat detalii despre acest incident. Potrivit sursei citate, la ora 13:30 a avut loc un incendiu într-un poligon de distrugere a muniției, aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre. În urma incidentului, a transmis MApN, doi militari au suferit arsuri grave.

La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ. Militarii au primit primele îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani.

Deflagrația urmată de un incendiu, s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției (cartușe de semnalizare de 26 mm). Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului.

