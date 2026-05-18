Explozie urmată de un , la un poligon din Botoșani, în contextul unei operațiuni de detonare controlată a unei cantități de muniții expirate. Cinci persoane au fost rănite, între care doi sunt în stare gravă

Explozie la un poligon militar

au intervenit la pentru a stinge un incendiu provocat de o explozie care a avut loc la un poligon de distrugere a munițiilor, din Botoșani. Din primele informații, incidentul s-a soldt cu cinci victime, dintre care doi au avut nevoie de spitalizare. Una dintre acestea este în stare foarte gravă, au transmis autoritățile. Deflagrația s-a produs în contextul unei operațiuni de distrugere a unor cantități de muniții expirate.

Doi militari din Botoșani au ajuns cu arsuri grave la Urgențe. Potrivit medicilor, cei doi au arsuri grave, unul pe aproximativ 90% din suprafața corpului, iar altul pe 40%. Aceștia au fost preluați de echipajele cu medic C1 TIM și C2 Arti de la Serviciul de Ambulanță Județean.

„Pompierii botoșăneni au fost solicitați să intervină într-un poligon de distrugere a muniției de la marginea municipiului Botoșani, unde a avut loc o explozie urmată de incendiu. La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ.

Aceștia au constatat faptul că incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Din primele informații, două persoane au fost rănite. În sprijin, a fost solicitat si echipajele CBRN al ISU Suceava”, au precizat reprezentanții .

Pompierii au reușit să localizeze incendiul

Pompierii au reușit localizarea incendiului și continuă intervenția pentru lichidarea focului și securizarea zonei, după explozie. Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs explozia.

a transmis un comunicat de presă în care a dat detalii despre acest incident. Potrivit sursei citate, la ora 13:30 a avut loc un incendiu într-un poligon de distrugere a muniției, aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre. În urma incidentului, a transmis MApN, doi militari au suferit arsuri grave.

La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ. Militarii au primit primele îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani.

Deflagrația urmată de un incendiu, s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției (cartușe de semnalizare de 26 mm). Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului.