Vlad Botoș (USR) și Eugen Tomac (PMP) sesizează Comisia Europeană cu privire la „comasarea alegerilor forțată de PSD-PNL”

Eurodeputații Vlad Botoș (USR) și Eugen Tomac (PMP) au reclamat eventuala comasare a alegerilor din România, prin scrisori adresare Verei Jourova, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru Valori și Transparență, și lui Didier Reynders, comisar pentru Justiție, a anunțat USR, miercuri, într-un comunicat de presă în care descrie comasarea drept o „măsură nedemocratică”.

Potrivit USR, demersul vine în completarea procedurii pe care a ințiat-o marți pentru a sesiza Comisia de la Veneția.

Vlad Botoș (USR), despre comasarea alegerilor: Ar fi o lipsă crasă de respect față de aleșii locali

Eurodeputatul USR susține că amestecarea alegerilor locale cu cele europarlamentare „ar fi o lipsă crasă de respect față de aleșii locali din România”.

„Alegerile locale au specificul lor și nu văd de ce s-ar dori un haos administrativ în cele peste 3.000 de primării din țară, în consiliile locale și cele județene prin alegerea unor reprezentanți care ar trebui să aștepte 5 luni până să-și preia mandatele. Ar fi o lipsă crasă de respect față de aleșii locali din România să amesteci cele două scrutinuri, să amesteci temele și buletinele de vot”, a declarat Vlad Botoș.

USR susține că o eventuală comasare a alegerilor europarlamentare cu localele „reprezintă o amenințare substanțială la adresa integrității procesului electoral, statului de drept și valorilor democratice”.

Eugen Tomac (PMP): Schimbarea regulilor în timpul jocului demonstrează frica de români și alegerea lor

Eugen Tomac, liderul PMP, susține că „actuala putere încearcă din răsputeri să își creeze avantaje prin metode josnice”.

„Schimbarea regulilor în timpul jocului nu poate demonstra decât nivelul de frică la care au ajuns. Frica de români și alegerea lor. Garantarea unui scrutin corect este esențială, prin urmare am atenționat și la nivel european despre abuzul ce urmează să aibă loc în România. Asemenea metode nu sunt tolerate în statele europene democratice”, a afirmat eurodeputatul PMP.

USR și PMP le „aduc la cunoștința comisarilor europeni intenția PSD și PNL de a modifica legislația electorală cu mai puțin de 6 luni înainte de alegerile pentru Parlamentul European”.

„Comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale nu doar ar crea confuzie printre alegători și ar complica exercitarea dreptului la vot, ci chiar ar duce la o restrângere a drepturilor alegătorilor, în condițiile în care cei care aveau posibilitatea să voteze oriunde în țară pe liste speciale vor fi obligați să voteze doar în localitatea de domiciliu”, spune USR în același comunicat.

„În plus, dat fiind că mandatele actualilor primari, șefi de CJ-uri și consilieri locali și județeni au fost validate pe 27 octombrie 2020, organizarea unor alegeri locale pe 9 iunie ar însemna fie reducerea mandatului acestora, fie am avea 5 luni cu două rânduri de aleși locali, unii în funcție, unii care așteaptă să-și înceapă mandatul. Or, astfel de soluții sunt vădit neconstituționale”, se mai arată în același comunicat.

USR reclamă, de asemenea, că inițativa de comasare a scrutinurilor „vine la pachet cu încălcarea dreptului constituțional de a fi ales în ceea ce-i privește pe candidații care ar dori să participe la ambele alegeri”.