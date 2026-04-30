Ion Țiriac a afirmat ironic că e zgârcit, cum spune lumea, dar asta doar pentru că știe valoarea banilor și a muncit mult pentru ei. Totodată, afaceristul s-a plâns de birocrația din România.

Reacția lui Ion Țiriac la acuzația unora că e zgârcit

„Absolut că sunt zgârcit! Eu încă sunt cu picioarele pe pământ și spun că banii trebuie câștigați și nu aruncați. Eu pot să fac lucruri… Dacă o fac, nu o fac pentru notorietate și publicitate. Sunt prea bătrân! (…)

La treaba cu zgârcenia, nu arunc banii. Pentru că știu că banii s-au muncit greu, iar o felie de franzelă în 1954 costa 30 de bani. Se vindea franzela cu felia! La 14 ani am avut un leu și mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea. Nu regret nimic, chiar dacă lumea o să spună: „Mitocanul ăla nu regretă că e în scaunul în care este”. Se poate, dar mai mult decât alții”, a spus milionarul, pentru

Ion Țiriac, exasperat de birocrația românească

La un moment dat, Țiriac și-a întrerupt acest discurs pentru a se plânge de birocrația din România: „Am ajuns să fiu atât de supărat pe mine și pe societate încât nu vreau să mai aud. Mă duc cu căciula în mână la toată lumea și numai piedici avem peste tot. La treburile cele mai simple!”.

Întrebat dacă are un exemplu, Ion Țiriac a răspuns: „Sala ”Nadia”. Eu cheltuiesc 6 milioane pe sală, dar de ce să mai dau încă 1,5 milioane pe TVA?! Că eu nu pot să-l iau înapoi, fiind fundație nu câștigă bani. Eu n-am voie să-i dau nici cheile Nadiei, pe 18 iunie, până când nu găsim un sistem prin care să-i vând sala. Nu mă lasă să o donez, că nu este legal. Zic că facem fraudă fiscală! Eu, plătind TVA-ul, plătesc statul să-mi dea voie. Mie nu-mi trebuie nici sala, nici piscina, nici patinoarul, nici cel pe care îl voi face în Brașov sau pe care-l voi face la Timișoara”.