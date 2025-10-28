B1 Inregistrari!
Adrian A
28 oct. 2025, 17:08
Vlad Gheorghe a intrat în cursa pentru Capitală. Vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov (VIDEO)
Foto: Vlad Gheorghe / Facebook
Fostul europarlamentar USR și lider al partidului DREPT Vlad Gheorghe și-a anunțat candidatura la funcția de primar al Capitalei, la alegerile care vor avea loc pe 7 decembrie. Promisiunile pentru Capitală.

Vlad Gheorghe vrea o Capitală fără sectoare

Programul lui Vlad Gheorghe pentru Capitală pornește de la un scenariu greu de imaginat. Dar nu impozibil. Desființarea sectoarelor și a județului Ilfov. „Un singur Bucureşti, un singur primar, Vlad Gheorghe“ este sloganul electoral al liderului partidului DREPT.

„Vreau să fiu primarul care să desfiinţeze sectoarele. Avem şapte oraşe într-unul singur, iar cele şapte sectoare şi Ilfovul împiedică dezvoltarea reală a Bucureştiului. Bucureştiul are bani, dar are excedent de primari. Vreau să desfiinţez sectoarele şi Ilfovul. Primul lucru pe care îl voi face ca primar va fi să organizez un referendum. Sunt sigur că bucureştenii înţeleg că este un singur oraş. Este o risipă totală.

Principalii asfaltatori şi gestionari de sectoare sunt primarii de sector. Avem primari iresponsabili care asfaltează şi magistralele de gaze. Ei nu răspund în faţa nimănui, doar în faţa partidului. Banii bucureştenilor trebuie să meargă la Bucureşti, nu la baronii de sector.”, a declarat Vlad Gheorghe.

Săgeți către fostul coleg de partid, Cătălin Drulă

Vlad Gheorghe nu a ratat ocazia să îl ironizeze pe fostul său coleg de partid, Cătălin Drulă, care se laudă peste tot că are susținerea lui Nicușor Dan.

„Dacă vorbim de zona de susținere, pot să vă spun că eu nu sunt genul de candidat care să-mi schimb numele ca să port numele altuia pe buletinul de vot. Avem deja un candidat sau un potențial candidat, domnul Piedone, mă gândesc că nici domnul deputat de Timiș. Încă mai are timp să poată să-și schimbe numele cu un alt nume mult mai faimos ca să-l pună pe buletinul de vot, că am văzut că asta încearcă să facă.”, a declarat fostul europarlamentar USR.

Vlad Gheorghe a fost europarlamentar din partea USR din 2019 în 2024 și a candidat ca independent la alegerile europarlamentare din 2024.

