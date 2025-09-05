Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, președinte al partidului DREPT, a cerut ca fundației înființate de fostul premier Adrian Năstase să i se retragă statutul de utilitate publică. Adrian Năstase a reacționat pe blog, numindu-l pe acesta „un oarecare păcălici”. Replica a venit rapid de la Gheorghe: Năstase e „supi că-i tai banii de la stat”.

Cuprins

Ce inițiativă a avut Gheorghe privind economisirea de bani publici

Ce schimb de replici au avut Gheorghe și Năstase

Ce inițiativă a avut Gheorghe privind economisirea de bani publici

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a anunțat recent că a cerut Guvernului Bolojan retragerea statutului de „utilitate publică” pentru fundația lui Adrian Năstase.

„REFORMĂ, NU SPECIALI !

Solicit Guvernului să verifice toate fundațiile de „utilitate publică” și beneficiile lor suportate de stat

Prea mulți politicieni beneficiază de bani publici, sedii ieftine și alte facilități de la stat pentru entitățile patronate de ei direct sau indirect.

Cazul fundației lui Adrian Năstase este emblematic: statutul de utilitate publică îi aduce bani de la buget, sediu de la RAPPS și alte beneficii, deși acțiunile sale nu sunt compatibile cu valorile europene declarate în acte.

Dar mai sunt și altele, tot din zona ex pesedistă.

De aceea am cerut Cabinetului Primului Ministru să înceapă verificarea entităților cu statut de utilitate publică și inventarierea costurilor pe care acestea le generează bugetului de stat.

Într-o perioadă în care ni se cer sacrificii financiare e nevoie să se taie beneficiile „specialilor” pe care tot noi le decontăm !

Și un exemplu pozitiv: Asociația Salvați Bucureștiul, alături de care am activat și eu, NU are statut de utilitate publică.

Pentru că nu e nevoie de beneficii de la stat pentru a face lucruri utile societății”, a transmis Vlad Gheorghe, pe Facebook.

Ce schimb de replici au avut Gheorghe și Năstase

Adrian Năstase a reacționat , scriind: „Un oarecare păcălici a cerut să se retragă statutul de utilitate publică Fundației Europene Titulescu pe motiv că . Bănuiesc că păcăliciul respectiv va cere, pentru același motiv, demiterea președintelui Trump. PS1: Poate însă s-a gândit că Titulescu, în 1934, a restabilit relațiile diplomatice cu URSS?”.

Vlad Gheorghe a avut o replică ironică pentru fostul premier: „Un oarecare fost pușcăriaș e supi că-i tai banii de la stat. E friguț cu termopanele șpagă din China? E OK, știe cu răcoarea, a mai stat!”.