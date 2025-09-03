B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în fotografie cu dictatorui Xi, Putin și Kim. Foștii premieri, prezenți la parada militară din China comunistă

Adrian Teampău
03 sept. 2025, 10:22
Adrian Năstase. Sursa foto: Facebook

Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar într-o fotografie de grup alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un. În fotografia de grup, alături de Adrian Năstase apare și soția acestuia Dana.

  • Adrian Năstase invitat în China comunistă
  • Viorica Dăncilă, în poza dictatorilor de la Beijing

Adrian Năstase invitat în China comunistă

Cei doi foști premieri români au fost invitați și participă la evenimentele organizate la Beijing cu prilejul marcării a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. În fotografia de grup, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost poziționați strategic, în zona centrală, chiar în spatele celor trei Putin, Xi și Kim.

Adrian Năstase este cunoscut pentru opiniile sale prin care susține apropierea de dictaturile din Rusia și China. Fost premier pe vremea când România negocia aderarea la UE și NATO, el și-a schimbat opiniile politice după ce a ieșit din închisoare, fiind condamnat pentru corupție. Adrian Năstase este un admirator al lui Alexandr Dughin și a teoriilor sale. Astfel, prezența sa în China, la aceste evenimente nu este ceva neobișnuit.

De altfel, fostul premier s-a lăudat cu primirea de care a avut parte la sediul Partidului Comunist Chinez într-o postare pe blogul său.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. (…) Astăzi, am fost invitat la sediul departamentului internațional al CC, al PCC, unde am avut o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internațională, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India”, a povestit Adrian Năstase, pe blog.

Viorica Dăncilă în poza de grup a dictatorilor

Alături de Adrian Năstase, în China a ajuns și Viorica Dăncilă, fost premier promovat de Liviu Dragnea. La fel ca și Năstase, deși a fost europarlamentar, Dăncilă are o viziune suveranist-populistă, vis-a vis de politica României. De-a lungul vremii, atât ca premier, cât și ulterior, s-a poziționat împotriva Uniunii Europene.

Înainte de alegerile din 2024, Dăncilă a încercat o revenire în politică într-un partid obscur înființat de politicianul conspiraționist și antivaccinist Chris Terheș. Formațiunea a eșuat în alegeri, fiind surclasată de celelalte partide pro-ruse AUR, SOS și POT.

La parada militară, care s-a desfășurat în Piața Tiananmen, pentru a marca 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, au fost prezenți, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. De asemenea, au participat și alți șefi de state membri ai BRICS.

