Vlad Mircea Pufu: Comisia juridică și Comisia de cultură din Senat au avizat favorabil mai multe amendamente la proiectul care limitează publicitatea pentru jocurile noroc

Comisia juridică și Comisia de cultură din Senat au avizat favorabil mai multe amendamente la proiectul care limitează publicitatea pentru jocurile noroc, a anunțat, miercuri, senatorul PNL Vlad Mircea Pufu.

Vlad Mircea Pufu (PNL): E nevoie să prevenim și să combatem dependența de jocurile de noroc

Cele două comisii s-au reunit într-o ședință comună și au avizat favorabil mai multe amendamente la proiect, a precizat liberalul.

„Comisia juridică și Comisia de cultură din Senatul României au dezbătut și avizat favorabil, în ședință comună, mai multe amendamente aduse proiectului pentru completarea Legii 504/2002 a audiovizualului şi pentru modificarea şi completarea Legii 148/2000 privind publicitatea, care vizează limitarea publicității pentru jocurile de noroc”, a scris Vlad Mircea Pufu, miercuri, pe Facebook.

„În calitate de membru al Comisiei pentru cultură și coordonator al grupului de lucru pentru elaborarea noii legi a audiovizualului, am propus ca mesajul «Joacă responsabil» să fie înlocuit cu sintagma «Fii responsabil». Am considerat că mesajul inițial prevăzut în proiect nu are scopul propus, încurajând în continuare jocurile de noroc. Amendamentul meu a primit votul celor două comisii, la fel cum au trecut și celelalte, formulate de colegii senatori”, a adăugat Vlad Mircea Pufu.

El a vorbit și despre alte propuneri care au fost formulate.

„Printre altele, s-a mai propus ca spoturile să includă doar «inserturi grafice ale mărcii, siglei sau altui simbol prin care se poate identifica titularul mărcii», iar participarea la jocuri de noroc să fie interzisă persoanelor sub 18 ani. De asemenea, s-a propus ca publicitatea audiovizuală pentru jocurile de noroc să fie interzisă în intervalul orar 6,00 – 23,00”, a continuat senatorul PNL.

Vlad Mircea Pufu a pledat pentru combaterea dependenței de jocurile de noroc.

„E nevoie să prevenim și chiar să combatem dependența de jocurile de noroc, care a devenit un adevărat fenomen în ultimii ani și care a dat naștere unor drame sociale și familiale”, a mai spus Vlad Mircea Pufu.