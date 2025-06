Zuckerman, despre întâlnirile pe care le-a avut George Simion cu congresmenii, în SUA: „Dacă le dai câteva mii de dolari, sunt fericiți, fac o poză cu tine” / În opinia mea, n-ar trebui să se întâlnească cu acest om, pentru că e un pericol pentru România” (VIDEO)

Fostul ambasador al Statelor Unite la București, , a discutat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, despre întâlnirile pe care le-a avut , liderul AUR, în SUA.

Simion s-a fotografiat cu republicana Anna Paulina Luna, cu congresmenul Robert Aderholt și cu congressman-ul republican Andy Ogles.

Adrian Zuckerman a afirmat că Simion reprezintă un pericol pentru România și pentru democrație.

„Dacă le dai câteva mii de dolari, sunt fericiți, fac o poză cu tine”

De asemenea, fostul ambasador al SUA a precizat că, cel mai probabil, aceste întâlniri cu congresmeni sunt aranjate cu ajutorul unei firme de lobby. “Dacă le dai câteva mii de dolari, sunt fericiți, fac o poză cu tine și după aia sub poză poți să spui că ai discutat lucruri foarte serioase, importante, cum schimbi lumea când, în realitate, i-ai spus numele, care s-a uitat după 3 minute după ce ai ieșit pe ușă”, a precizat Zuckerman.

„De domnul Aderholt n-am auzit de el, de doamna Luna, am auzit de ea, dar n-am întâlnit-o niciodată. În America, poți să te întâlnești cu cine vrei, poți să ai ce poziții vrei. Eu o să repet ce am spus despre Musk, ce am spus despre Nawfal, ce-am spus despre alții care au susținut pe Georgescu și Simion, arată o neînțelegere a realității. Nu s-au informat cu privire la istoria lui Simion, la istoria lui Georgescu și, în opinia mea, n-ar trebui să se întâlnească cu acest om.

Acest om e un pericol pentru România, e un pericol pentru democrație, în România și problemele cu el trebuie rezolvate și cred că cel mai bun lucru este pentru Parchet să aibă de-a face, să vadă ce-a făcut, ce n-a făcut și să rezolve lucrurile astea, dar oamenii ăștia care se întâlnesc, eu cred că a fost făcut prin niște lobby și plătiți.

De exemplu, în America, toți congresmenii ăștia sunt vreo 435 sau 436, am uitat numărul exact. Sunt realeși la fiecare 2 ani. Și așa că, dacă le dai câteva mii de dolari, sunt fericiți, fac o poză cu tine și după aia sub poză poți să spui că ai discutat lucruri foarte serioase, importante, cum schimbi lumea când, în realitate, i-ai spus numele, care s-a uitat după 3 minute după ce ai ieșit pe ușă.

Și așa că ăsta e sistemul american, din păcate, și așa merge, dar eu aș sugera tuturor acestor congresmeni, înainte de a avea alte întâlniri cu domnul Simion și alții de la el, să se informeze cine este domnul Simion, în realitate, și poate nu s-ar întâlni cu el”, a declarat fostul ambasador.