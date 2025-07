5 jucători de urmărit în noul sezon de Superliga

Superliga a început de câteva săptămâni, iar câțiva jucători au ieșit deja la rampă. În fiecare sezon, nume noi reușesc să treacă de la statutul de promisiuni la titulari de bază, în timp ce unii jucători aduși din străinătate impresionează chiar de la primele partide. Cinci dintre jucătorii care par că au atuurile necesare pentru a confirma în acest sezon de Superliga sunt următorii:

Pavlo Isenko (Universitatea Craiova)

Virgiliu Postolachi (CFR Cluj)

Ionuț Cercel (FCSB)

Răzvan Tănasă (Farul Constanța)

Issouf Macalou (U Cluj)

Pavlo Isenko, portarul care a impresionat după transfer

Universitatea Craiova s-a întărit în acest sezon prin aducerea portarului Pavlo Isenko. În vârstă de 22 de ani, acesta a fost adus de la Vorskla Poltava și a semnat un contract valabil până în 2029.

A debutat în meciul cu FC Argeș, dar duelul de referință a fost cel cu Sarajevo din Conference League. Portarul a avut nu mai puțin de 5 intervenții salvatoare și putem spune că oltenii își păstrează șansele de calificare, după eșecul din tur, în special datorită lui.

Isenko a jucat în carieră doar la Vorskla Poltava, iar în ultimele două sezoane a fost titular. Ultimul sezon a fost de referință, iar în 9 din cele 31 de meciuri în care a jucat nu a primit gol. Mai mult, a avut un procentaj al intervențiilor reușite de 62,1%. Specialiștii îl văd chiar drept un viitor jucător al naționalei Ucrainei. Cert este că Isenko este un portar care merită urmărit în acest sezon de Superliga.

Virgiliu Postolachi, jucătorul care poate confirma la CFR Cluj

Pentru atacantul moldovean, acesta poate fi sezonul în care să facă pasul de la o promisiune la un adevărat star. Mai mult decât atât, Postolachi poate fi înlocuitorul lui în atacul ardelenilor, dacă acesta va fi vândut în străinătate, așa cum se tot scrie în presă.

Postolachi a început sezonul excelent și a marcat deja 2 goluri. Cel din meciul cu Rapid a fost un gol superb, după ce practic s-a distrat cu apărarea adversă. Postolachi a jucat și în sezonul trecut la CFR Cluj, dar a fost mai mult rezervă și a marcat doar 5 goluri.

An de an, CFR Cluj se clasează pe una din primele , astfel că Postolachi se bucură și de șansa de a activa în cadrul unei echipe de top, ceea ce contează foarte mult pentru un atacant. Nu ar fi de mirare să-l vedem la finalul stagiunii pe prima poziție în topul marcatorilor din campionatul intern.

Ionuț Cercel, jucătorul U21 de la FCSB

Se poate spune că FCSB are o problemă în ce privește jucătorul eligibil pentru regula U21 în acest sezon. Campioana nu are niciun jucător cu statutul titularilor din sezonul precedent, dar mizează pe Ionuț Cercel. Fundașul dreapta a ajuns la la începutul anului, dar în stagiunea precedentă a bifat doar 3 partide. În schimb, lucrurile stau diferit acum.

Cercel a devenit principala opțiune a celor de la FCSB pentru regula U21. Este un jucător cu o viteză bună, care centrează excelent, așa cum s-a întâmplat și în meciul cu Petrolul, când a dat o pasă de gol. Are o lejeritate în mișcare excelentă, îi place să urce în atac, iar dacă își va corecta greșelile de poziționare poate fi unul dintre jucătorii de referință din acest sezon de Superliga.

Răzvan Tănasă, un fotbalist cu tehnică excelentă

Gică Hagi ne-a obișnuit să promoveze constant fotbaliști tineri. Un exemplu în acest sens este și Răzvan Tănasă. Mijlocașul stânga a revenit după un împrumut în ultimul sezon la Oțelul și a avut un start excelent de sezon. În partida cu Oțelul, el . Mai întâi a plasat mingea ideal din marginea careului direct în vinclu, pentru ca la a doua reușită să aibă o execuție superbă, precedată de un dribling subtil.

Răzvan Tănasă impresionează prin driblinguri și execuții, astfel că este un jucător care va atrage atenția în mod cert. În sezonul precedent, Tănasă a disputat 34 de meciuri pentru Oțelul și a marcat 5 goluri. Acum, el încearcă să își îmbunătățească statistica.

Issouf Macalou, starul lui U Cluj

Issouf Macalou a ajuns la U Cluj la începutul acestui an și a impresionat prin execuțiile sale. Șutează bine din afara careului, este greu să îi iei mingea, dar are și momente când nu este concentrat la finalizare. Sezonul 2025/2026 din Superliga poate fi cel în care Macalou arată ceea ce poate cu adevărat. A început sezonul în forță și are deja 1 gol și 2 pase decisive.

Ioan Ovidiu Sabău pare că gândește jocul lui U Cluj în jurul său, astfel că ne putem aștepta la un sezon cu multe reușite pentru fotbalistul de 26 de ani. În plus, Macalou vrea să își îmbunătățească statistica. Sezonul precedent a dat 3 goluri și o pasă decisivă în 10 meciuri. În cariera sa, el a evoluat în ligile inferioare din Franța. Cel mai sus a ajuns în liga a doua, la Valenciennes.