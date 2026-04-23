Inter Milano, echipa pregătită de tehnicianul Cristian Chivu, are șanse să reușească eventul în acest sezon competițional. Echipa neroazzurra conduce detașat în Serie A și s-a calificat în finala Cupei Italiei la fotbal.
Echipa pregătită de Cristian Chivu va juca finala Cupei Italiei cu Lazio Roma, cea de-a doua finalistă, desemnată în urma meciului câștigat cu Atalanta Bergamo. Inter Milano are șanse să reușească eventul în acest sezon competițional.
Echipa Lazio Roma s-a calificat în finala Cupei Italiei la fotbal, după ce a învins în deplasare, cu 2-1 formația Atalanta Bergamo. Rezultatul final s-a decis la loviturile de departajare, miercuri seara, în manşa secundă a semifinalelor competiției. La finalul timpului regulamentar de joc şi al prelungirilor, scorul a fost egal, 1-1.
Scorul a fost deschis, de altfel, abia în minutul 84, de Lazio, prin Alessio Romagnoli. Gazdele au restabilit egalitatea rapid două minute mai târziu, prin Mario Pasalic (86). Finalista s-a decis la loviturile de departajare când portarul oaspeţilor, Eduardo Motta, s-a dovedit decisiv. El a reușit să apere patru penalty-uri, executate de Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta, Mario Pasalic şi Charles De Ketelaere.
În meciul tur, de la Roma, cele două formaţii au terminat la egalitate, 2-2, toate cele patru goluri fiind marcate în repriza secundă.
Lazio va disputa prima sa finală în Cupa Italiei, cu Inter Milano, după cea din 2019, când a cucerit trofeul (2-0 cu Atalanta). Meciul se va juca pe 13 mai, la Roma. Echipa lui Chivu a ajuns în ultima etapă a competiției după ce a trecut cu scorul de 3-2, de formaţia Como, marţi seara pe stadionul San Siro.
Como a condus cu 2-0 până în minutul 69, graţie golurilor marcate de Martin Baturina (32) şi Lucas Da Cunha (48). Inter a restabilit egalitatea graţie dublei lui Hakan Calhanoglu (69, 86). Golul decisiv a fost înscris de Petar Sucic, cu un minut înainte de finalul timpului regulamentar. În meciul tur, cele două formaţii au încheiat nedecis, 0-0.
Liderul din Serie A, are astfel ocazia să realizeze dubla în sezonul de debut al lui Chivu pe banca tehnică a grupării.