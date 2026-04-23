Inter Milano va juca finala Cupei cu Lazio

Echipa pregătită de Cristian Chivu va juca cu Lazio Roma, cea de-a doua finalistă, desemnată în urma meciului câștigat cu Atalanta Bergamo. Inter Milano are șanse să reușească eventul în acest sezon competițional.

Echipa Lazio Roma s-a calificat în finala Cupei Italiei la fotbal, după ce a învins în deplasare, cu 2-1 formația Atalanta Bergamo. Rezultatul final s-a decis la loviturile de departajare, miercuri seara, în manşa secundă a semifinalelor competiției. La finalul timpului regulamentar de joc şi al prelungirilor, scorul a fost egal, 1-1.

Scorul a fost deschis, de altfel, abia în minutul 84, de Lazio, prin Alessio Romagnoli. Gazdele au restabilit egalitatea rapid două minute mai târziu, prin Mario Pasalic (86). Finalista s-a decis la loviturile de departajare când portarul oaspeţilor, Eduardo Motta, s-a dovedit decisiv. El a reușit să apere patru penalty-uri, executate de Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta, Mario Pasalic şi Charles De Ketelaere.

În meciul tur, de la Roma, cele două formaţii au terminat la egalitate, 2-2, toate cele patru goluri fiind marcate în repriza secundă.

Lazio, la prima finală din Cupa Italiei, din 2019

Lazio va disputa prima sa finală în Cupa Italiei, cu Inter Milano, după cea din 2019, când a cucerit trofeul (2-0 cu Atalanta). Meciul se va juca pe 13 mai, la Roma. Echipa lui Chivu a ajuns în ultima etapă a competiției după ce a trecut cu scorul de 3-2, de formaţia Como, marţi seara pe stadionul San Siro.

Como a condus cu 2-0 până în minutul 69, graţie golurilor marcate de Martin Baturina (32) şi Lucas Da Cunha (48). Inter a restabilit egalitatea graţie dublei lui Hakan Calhanoglu (69, 86). Golul decisiv a fost înscris de Petar Sucic, cu un minut înainte de finalul timpului regulamentar. În meciul tur, cele două formaţii au încheiat nedecis, 0-0.

Liderul din Serie A, are astfel ocazia să realizeze dubla în sezonul de debut al lui Chivu pe banca tehnică a grupării.