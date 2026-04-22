David Popovici a câștigat proba de 50 metri liber, în prima zi a Campionatelor Naționale de înot.

Popovici, campion național la 50 m liber

Popovici (CS Dinamo București) a fost cronometrat cu timpul de 22 sec 02/100, fiind urmat Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanța), 22 sec 33/100, și de Mihai Gergely (CS Universitatea Cluj), 22 sec 69/100, informează

De asemenea, Denis Laurean Popescu a obținut și el un titlu pentru CS Dinamo la 100 m spate.

CSA Steaua a câștigat două titluri prin Diana Gabriela Stiger (800 m liber) și Robert Andrei Badea (200 m mixt), și CSM Pitești, prin Theodora Maria Dumitru (50 m liber) și Andrei Theodor Proca (800 m liber).

Popovici s-a afișat cu un tatuaj în timpul competiției

David Popovici a apărut cu un tatuaj cu logo-ul istoric al clubului.

„A fost ideea tatălui meu. Nu e permanent. A fost ideea tatălui meu să ne punem aceste stickere semi-permanente. Cred că fiecare sportiv legitimat la Dinamo a înotat cu el. Mi se pare drăguţ”, a spus David Popovici, la finalul probei, potrivit

Campionatele Naționale de înot se desfășoară zilele acestea la Complexul Sportiv de Natație din Otopeni.