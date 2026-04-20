Gheorghe Hagi este noul selecționer al României. Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat oficial numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale. După mai multe tentative în ultimii ani, conducerea forului fotbalistic a reușit, în cele din urmă, să-l aducă pe „Rege” pe banca tehnică a primei reprezentative.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a transmis un mesaj optimist cu privire la această numire:

„După mai multe încercări de al avea pe Hagi alături de noi, azi putem confirma acest lucru. Gică Hagi se întoarce la echipa națională. Suntem foarte încrezători de această călătorie, alături de cei mai buni jucători ai noștri”, a spus Burleanu.

De ce este Gheorghe Hagi considerat alegerea potrivită pentru națională

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, consideră că alegerea lui Hagi era una firească pentru fotbalul românesc:

„Mi se pare alegerea normală a fotbalului românesc, pentru că era normal să ajungem la el după atâtea încercări și sper că tot ce a trăit ca jucător să dea dumnezeu să aibă și la echipa națională. Eu nu pot să-i spun decât baftă, prea multe cuvinte nu-și au rostul”.

Ce înseamnă pentru Gheorghe Hagi revenirea la echipa națională

Pentru Gheorghe Hagi, revenirea la prima reprezentativă vine cu o încărcătură emoțională puternică. Fostul mare internațional a vorbit despre responsabilitatea pe care o implică acest rol:

„O onoare, o mare responsabilitate să reprezint iar România, așa cum am făcut ca jucător. Sper să o fac și ca antrenor, pentru că trebuie să performezi ca antrenor. Aș vrea să prezint viziunea mea despre fotbal.”

Care este strategia lui Hagi pentru echipa națională

Noul a detaliat principalele direcții pe care vrea să le urmeze la conducerea naționalei, punând accent pe performanță și obiective ambițioase:

„Primul punct, strategia pe care trebuie să o avem, unde vom încerca să devenim cei mai buni. Poate pare ceva prea mare dar știți că mie îmi place să-mi fixez obiective îndrăznețe, să câștig, și cred că unul dintre obiectivele cele mai importante este să-i facem fericiți pe suporteri.”, a spus Hagi, potrivit .

Cum va arăta stilul de joc al României sub comanda lui Hagi

Hagi își dorește o echipă completă, capabilă să joace atât ofensiv, cât și defensiv, bazată pe principii moderne:

„Punctul doi, legat de filozofia de modul meu de a interpreta și juca fotbalul, jucătorul trebuie să știe să atace și să se apere, pe principiile de bază posesie și presiune. Dacă ai jucători care știu să facă lucrul ăsta, vom avea jucători care știu să atace și să se apere.

La sisteme, din punctul meu de vedere, îmi place să folosesc și patru și trei fundași, așa că vom fi destul de dinamici când vorbim de sisteme. Ofensiv o să încercăm să atacăm și defensiv ne vom plia pe adversar.”

Ce criterii va folosi Gheorghe Hagi pentru selecția jucătorilor

Selecția va fi un element-cheie în strategia noului selecționer, care pune accent pe experiență și valoare:

„Punctul patru care cred că este foarte important, lucru pe care l-am învățat când eram mai tânăr și am plecat în Olanda să-mi deschid academia: să știi să selectezi. Selecția face diferența și cred eu că cele două criterii principale sunt: experiența internațională la echipa națională, atât juniori și seniori. Mergem să ne luptăm cu cei mai buni și automat trebuie jucători buni. Al doilea criteri: cei mai buni din România.”

Ce obiectiv are noul selecționer al României

Hagi vrea să construiască o echipă puternică din punct de vedere mental, capabilă să obțină rezultate importante:

„Pe aceste criterii vom încerca să obținem succesul. Lucrul cel mai important în teren e să aibă personalitate, să aibă curaj, să ia decizii bune.

Când vorbești de echipa națională nu mai vorbim de echipa de club, unde antrenezi în fiecare zi. Vom antrena mult relațiile de joc ca jucătorii să se cunoască bine. Le vom prezenta și lor aceste lucruri pentru a ne cunoaște mai bine și a ne dezvolta pentru a avea o mentalitate de învingător.

Timpul ne va da răspuns, dar sunt foarte încrezător și sper ca performanțele făcute la echipa națională ca jucător să le fac și ca antrenor”.

A fost greu de convins Hagi să accepte funcția?

Întrebat despre negocieri, Hagi a lăsat de înțeles că momentul actual a fost cel potrivit pentru revenirea sa:

„Au fost perioade în care nu am putut, dar acum că pot automat că mi-am dorit. Vin cu gândul de a avea succes și de a face performanțe. Nu cred că s-a pus problema de convins prea mult”.