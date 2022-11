Emma Răducanu, distinsă de Regele Charles al III-lea cu titlul de Membră a Ordinului Imperiului Britanic: „Mă simt extrem de recunoscătoare” (FOTO)

Emma Răducanu a fost distinsă de Regele Charles al III-lea cu titlul de Membră a Ordinului Imperiului Britanic (MBE) pentru performanțele reușite în tenis. Sportiva în vârstă de 20 de ani s-a arătat „extrem de recunoscătoare” pentru gestul suveranului britanic, transmite .

Tenismena britanică a primit ordinul, marți, în cadrul unei ceremonii la Castelul Windsor.

Distincția i-a fost acordată în contextul performanței din 2021, când a cucerit US Open, unul dintre cele patru mari turnee din tenis, deși avea doar 18 ani și începuse competiția din calificări. Mai mult, triumful a venit fără să fi cedat vreun set pe parcurs.

Tennis player Emma Raducanu, who won the US Open in 2021 at the age of 18, is made a Member of the Order of the British Empire (MBE) by King Charles III at Windsor Castle.

