Ideea aducerii lui Andrea Pirlo pe banca FCSB începe să prindă contur la nivel de discuții. Totul vine după ce Mihai Stoica și-a exprimat dorința de a aduce un antrenor străin, în contextul la Gaziantep. Propunerea a venit din partea lui Giovanni Becali, însă realitatea din club face ca această variantă să pară mai degrabă un scenariu ideal decât unul realizabil.

În prezent la Dubai United, unde are contract până în 2027 și este aproape de promovarea în prima ligă din Emiratele Arabe Unite, Pirlo nu pare dispus să intre într-un sistem în care deciziile nu îi aparțin pe deplin.

„(n.r. – Cum ți s-ar părea întoarcerea lui Charalambous?) Ei au avut succes cu Charalambous. Charalambous face parte din ceea ce înseamnă FCSB. Relația dintre el, MM, nu știu dacă vorbește cu Gigi, dar ce relație are cu MM și ce avea cu Pintilii, ce s-a creat acolo în anii în care s-a câștigat, nu pare deloc ciudat. Ciudat e că a plecat și de ce. Nu avea rost. Eu cred că FCSB era tot aici și cu Charalambous și fără el.

Ce văd eu, Andrea Pirlo, Gilardino… Gilardino e într-un cerc de Serie A. Nu o să vină niciodată. Când aud Îl luăm pe Pirlo! Păi Pirlo e în a doua ligă din Emirate, dar îți dai seama de ce s-a dus. Ce salariu are. Sunt povești. Mie îmi place de Charalambous. Nu judec eu competențele lui sau antrenamentele lui. Dar mie îmi place ca băiat.

E un băiat extraordinar. Ne-am tot văzut în afara fotbalului și e un băiat respectuos, cu bun simț și care își vede de treaba lui. Și cred că jucătorii îl plac. Chiar dacă a acceptat anumite lucruri, el a reușit să își pună amprenta acolo”, a spus , la FANATIK SUPERLIGA.