B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Andrea Pirlo, fără șanse la FCSB? Verdict de la Adrian Mutu și Dumitru Dragomir: „Nu stă 3 luni cu Gigi”

Ana Beatrice
28 apr. 2026, 18:16
Sursă foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce spune Adrian Mutu despre varianta Andrea Pirlo la FCSB
  2. Cum vede Dumitru Dragomir șansele lui Andrea Pirlo la FCSB

Adrian Mutu și Dumitru Dragomir privesc cu scepticism ideea ca Andrea Pirlo să ajungă pe banca FCSB. Potrivit acestora, un astfel de scenariu nu ar funcționa în realitate.

Ce spune Adrian Mutu despre varianta Andrea Pirlo la FCSB

Ideea aducerii lui Andrea Pirlo pe banca FCSB începe să prindă contur la nivel de discuții. Totul vine după ce Mihai Stoica și-a exprimat dorința de a aduce un antrenor străin, în contextul plecării lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Propunerea a venit din partea lui Giovanni Becali, însă realitatea din club face ca această variantă să pară mai degrabă un scenariu ideal decât unul realizabil.

În prezent la Dubai United, unde are contract până în 2027 și este aproape de promovarea în prima ligă din Emiratele Arabe Unite, Pirlo nu pare dispus să intre într-un sistem în care deciziile nu îi aparțin pe deplin.

„(n.r. – Cum ți s-ar părea întoarcerea lui Charalambous?) Ei au avut succes cu Charalambous. Charalambous face parte din ceea ce înseamnă FCSB. Relația dintre el, MM, nu știu dacă vorbește cu Gigi, dar ce relație are cu MM și ce avea cu Pintilii, ce s-a creat acolo în anii în care s-a câștigat, nu pare deloc ciudat. Ciudat e că a plecat și de ce. Nu avea rost. Eu cred că FCSB era tot aici și cu Charalambous și fără el.

Ce văd eu, Andrea Pirlo, Gilardino… Gilardino e într-un cerc de Serie A. Nu o să vină niciodată. Când aud Îl luăm pe Pirlo! Păi Pirlo e în a doua ligă din Emirate, dar îți dai seama de ce s-a dus. Ce salariu are. Sunt povești. Mie îmi place de Charalambous. Nu judec eu competențele lui sau antrenamentele lui. Dar mie îmi place ca băiat.

E un băiat extraordinar. Ne-am tot văzut în afara fotbalului și e un băiat respectuos, cu bun simț și care își vede de treaba lui. Și cred că jucătorii îl plac. Chiar dacă a acceptat anumite lucruri, el a reușit să își pună amprenta acolo”, a spus Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum vede Dumitru Dragomir șansele lui Andrea Pirlo la FCSB

În timp ce numele lui Andrea Pirlo este vehiculat pentru banca FCSB, Dumitru Dragomir nu îi dă nicio șansă să reziste în acest context. Fostul campion mondial, care le-a mai pregătit pe Juventus, Karagümrük, Sampdoria și, în prezent, Dubai United, este văzut ca nepotrivit pentru stilul de conducere de la FCSB.

„Nu poate nimeni să îl schimbe pe Gigi Becali. MM îl mai întoarce. MM e omul dracului. Dar Gigi comandă. Am auzit că vrea să îl aducă pe Pirlo. Nu stă 3 luni cu Gigi. O să râzi, dar cel mai bun e Charalambous. Gigi e capitalist. El a înțeles capitalismul. Gigi l-a înțeles: Sunt banii mei, fac ce vreau. Ăsta e cel mai al dracului capitalism. Sunt banii mei, fac ce vreau cu ei”, a transmis Dumitru Dragomir, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ, notează fanatik.ro.

Tags:
Citește și...
Ana Bărbosu, sancționată pentru încălcarea regulilor antidoping. Precizări oficiale de la Agenția Națională Anti-Doping
Sport
IMAGINI EXCLUSIVE: Usain Bolt, surpriză la București! De ce a venit în România cel mai rapid om din istorie (VIDEO)
Sport
Azi și mâine se joacă semifinalele Champions League – Arsenal și Bayern, favorite la calificare
Sport
Legende ale Cupei Mondiale: jucători care au scris istorie
Sport
Final de meci cu scandal: Dan Alexa a sărit la bătaie, chiar pe gazon
Sport
Anunțul turcilor după ce Ianis Hagi a jucat doar 30 de minute în ultimele 3 meciuri la Alanyaspor
Sport
David Popovici, patru medalii de aur la Campionatele Naționale de la Otopeni: „Sunt foarte mulțumit de timp”
Sport
Ion Țiriac: „Mă pregătesc să ies la pensie. Nu mă mai interesează absolut deloc”. Pe mâna cui lasă afacerile
Sport
Sport
David Popovici, din nou campion la Otopeni. Ce timp a scos în finala de 200 metri liber
Sport
Ultima oră
18:34 - Un bărbat a murit după ce a fost mușcat de un șarpe într-un resort din Egipt. Ce s-a întâmplat în timpul spectacolului cu reptile
18:27 -  Wizz Air pregătește o premieră pentru pasageri: Serviciul care va schimba experiența zborului
18:18 - Predarea lui Alexandru Bălan. Reacție de la Palatul Cotroceni. Ce spune Nicușor Dan despre schimbul de prizonieri
18:04 - Ana Bărbosu, sancționată pentru încălcarea regulilor antidoping. Precizări oficiale de la Agenția Națională Anti-Doping
17:55 - Mai multe persoane rănite după focuri de armă în Atena. Atacatorul, în vârstă de 89 de ani, a fost arestat (UPDATE)
17:50 -  „Fără răzbunare!”: Antonia a reacționat după ce melodia lansată de fiii sări a împărțit internetul în două
17:37 - Experiența unui tânăr din București a stârnit revoltă. A plătit avansul pentru un apartament, dar blocul nu are apă și canalizare
17:37 - Procesul atacului terorist dejucat la concertul lui Taylor Swift. Atacatorul și-a recunoscut vina în fața judecătorilor
17:21 - Ploiești: Un bărbat de 28 de ani și-a atacat soacra cu un cuțit în zona gâtului în plină stradă
17:21 - Diana Șoșoacă reacționează după ridicarea imunității: „S-ar putea să mă ridice de la aeroport”. Cum vrea să atace decizia la CJUE