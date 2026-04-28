B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Azi și mâine se joacă semifinalele Champions League – Arsenal și Bayern, favorite la calificare

Azi și mâine se joacă semifinalele Champions League – Arsenal și Bayern, favorite la calificare

B1.ro
28 apr. 2026, 11:18
Cuprins
  1. PSG vs Bayern Munchen: bavarezii și parizienii, victorii în toate cele 4 meciuri din fazele eliminatorii
  2. Atletico Madrid vs Arsenal: doar 4 goluri înscrise de „tunari” în meciurile din faza eliminatorie
  3. Cote pariuri pentru prima manșă a semifinalelor

La fel ca în sezonul trecut de Champions League, în această ediție au ajuns în semifinale patru formații din ligi diferite. Dacă în ediția trecută vorbeam de PSG, Inter Milano, Arsenal și Barcelona, în acest sezon s-au calificat în această fază PSG, Arsenal, Atletico Madrid și Bayern Munchen. Prima manșă a semifinalelor se dispută pe 28, respectiv 29 aprilie. A doua manșă va avea loc la mijlocul săptămânii viitoare. Finala se va disputa pe 30 mai, la Budapesta.

Program prima manșă semifinale Champions League

  • marți, 28 aprilie (22:00): PSG – Bayern Munchen
  • miercuri, 29 aprilie (22:00): Atletico Madrid – Arsenal

PSG vs Bayern Munchen: bavarezii și parizienii, victorii în toate cele 4 meciuri din fazele eliminatorii

PSG este actuala campioană, după ce în finala sezonului trecut a zdrobit-o cu 5-0 pe Inter Milano. La fel ca în ediția trecută, PSG a încheiat și acum în afara primelor opt formații în grupă. În play-off-ul pentru optimi a trecut de Monaco cu scorul general de 5-4. În optimile de finală a învins-o la trei goluri diferență atât în tur, cât și în retur, pe Chelsea. O formație din Premier League a întâlnit PSG și în sferturile de finală. Este vorba despre Liverpool, pe care a învins-o cu 2-0 în ambele manșe.

Bayern Munchen a încheiat grupa pe poziția secundă, cu șapte victorii și o înfrângere. A marcat nu mai puțin de 22 de goluri, primind 8. În optimile de finală a înscris 10 goluri contra Atalantei. Astfel, în deplasare a câștigat cu scorul de 6-1, iar pe teren propriu cu 4-1.

În sferturile de finală Bayern a marcat de șase ori, primind patru goluri, adversara fiind Real Madrid. În deplasare bavarezii s-au impus cu scorul de 2-1, iar pe teren propriu cu scorul de 4-3. Atenție însă, Real Madrid a condus cu 3-2 până în minutul 88. Este adevărat că „galacticii” au rămas în inferioritate numerică în minutul 86, lucru care i-a costat calificarea.

Atletico Madrid vs Arsenal: doar 4 goluri înscrise de „tunari” în meciurile din faza eliminatorie

Atletico Madrid a încheiat abia pe locul 14 în grupa Champions League. A marcat șapte goluri atât în dubla manșă din play-off-ul pentru optimi, cât și în dubla manșă din optimi. Adversare au fost Club Brugge și Tottenham. În sferturile de finală a trecut de Barcelona cu scorul general de 3-2. Astfel, în deplasare s-a impus cu 2-0, pentru ca pe teren propriu să fie învinsă cu scorul de 1-2.

Arsenal a încheiat grupa pe primul loc, cu maximum de puncte. Printre formațiile pe care le-a învins în grupă s-au numărat Atletico Madrid, Bayern Munchen și Inter Milano. A primit patru goluri în grupă, jumătate dintre acestea fiind reușite de formația din Kazahstan Kairat, în ultima etapă.

În optimile Champions League, Arsenal a trecut de Leverkusen cu scorul general de 3-1. În deplasare a înregistrat o remiză cu două goluri, pe când s-a impus cu 2-0 pe propriul teren. În sferturile de finală a învins-o pe Sporting Lisabona cu 1-0 în deplasare, pentru ca pe teren propriu să se înregistreze o remiză albă.

Cote pariuri pentru prima manșă a semifinalelor

După cum era de așteptat, ambele partide din prima manșă a semifinalelor sunt văzute de casele de pariuri ca fiind echilibrate. Astfel, conform bookmakerilor de la TopBet, PSG pornește ușor favorită pe teren propriu în fața lui Bayern Munchen, în vreme ce Arsenal are prima șansă cu Atletico Madrid. Această platformă oferă meciuri și pariuri online din peste 25 de discipline sportive, precum și cote pentru evenimente din muzică, politică și premii. Cotele 1X2 la pariuri pentru cele două meciuri din prima manșă a semifinalelor sunt:

  • Victorie PSG: 2.28 / Egal: 3.80 / Victorie Bayern Munchen: 2.71
  • Victorie Atletico Madrid: 2.90 / Egal: 3.20 /Victorie Arsenal: 2.45

Atletico Madrid a marcat cel puțin două goluri în fiecare din cele 6 partide disputate în fazele eliminatorii. Cota ca formația spaniolă să înscrie peste 1.5 goluri în meciul din prima manșă cu Arsenal este 2.75. Cât despre cealaltă semifinală, atât PSG, cât și Bayern Munchen au înscris minim două goluri în toate meciurile din fazele eliminatorii. Cota ca în partida retur dintre cele două să înscrie ambele formații este 1.36.

Singura echipă neînvinsă în acest sezon de Champions League este Arsenal. Își va menține recordul de invincibilitate și după această dublă manșă cu Atletico Madrid? Sezonul trecut, „tunarii” au suferit 3 înfrângeri: una în grupă și două în semifinala cu PSG.

Cotele prezentate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.

Tags:
Ultima oră
11:29 - Ce combine frigorifice sunt recomandate pentru familii mai mari? Cum să faci o alegere potrivită + modele dintre care să alegi
11:23 - Cine te poate ajuta cu reciclarea și colectarea deșeurilor DEEE?
11:20 - Ozana Barabancea, despre credință și momentele dificile din viață: „Rugăciunea mi-a schimbat trăirile”
11:09 - Dani Mocanu, deținut cu „statut special”? Ce s-ar fi întâmplat la Rahova. Dezvăluiri din penitenciar
11:04 - SONDAJ IRSOP 2026: Românii taie din consum, se tem de scumpiri și nu mai cred într-o redresare rapidă a nivelului de trai (GRAFICE)
10:45 - Protest în Piața Victoriei, față de măsurile luate de Guvernul Bolojan. Ce nemulțumiri au sindicaliștii
10:43 - Descoperire importantă: 42 de pagini pierdute dintr-unul dintre cele mai vechi manuscrise ale Noului Testament
10:36 - Petrișor Peiu (AUR) spune că „apărătorii Guvernului Bolojan” fac afirmații „caraghioase”. Cum justifică moțiunea inițiată cu PSD
10:13 - Wizz Air anunță o vară aglomerată, în ciuda riscurilor la combustibil. Mesajul transmis de directorul companiei
10:10 - PSD și AUR ar fi strâns voturile pentru moțiunea de cenzură. Când va fi demis Guvernul Bolojan