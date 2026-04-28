Ana Bărbosu, componenta lotului național de a fost sancționată pentru doi ani de ITA – Agenţia Internaţională de Testare – pentru încălcarea regulilor antidoping.

Sportiva româncă a fost sancționată pentru că a ratat trei întâlniri cu agenții antidoping ce urmau să o testeze pentru consumul subtanțelor interzise. Conform reglementărilor internaționale, nu a fost găsită la adresa, pe care a indicat-o într-o aplicație, pentru a i se preleva probele.

De ce a fost sancționată Ana Bărbosu?

Gimnasta a fost sancţionată pentru o perioadă de doi ani de Agenţia Internaţională de Testare (ITA). Ea a ratat trei întâlniri, în decurs de 12 luni, cu agenții antidoping, la o locație pe care le-a indicat-o. Informația a fost confirmată de preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, Ioan Suciu. Gimnasta nu ar fi fost găsită o dată în România și de două ori în Statele Unite, unde se află pentru studii, ea beneficiind de o bursă la Stanford.

„Acum am primit de la ITA o adresă care ne anunţă de o sancţionarea Anei Bărbosu pentru trei «missed test-uri». Adică ea nu a fost găsită de trei ori (în decurs de 12 luni) de agenţii antidoping la locaţia pe care a anunţat-o în aplicaţia pe care fiecare sportiv de performanţă o are. În principiu lucrurile privind perioada se vor duce către doi ani, dar nu pot da informaţii oficiale deoarece este o chestiune internă”, a afirmat Ioan Suciu, citat de Agerpres.

Oficialul Federației a mai transmis că va lua legătura cu sportiva și îi va prezenta situația. Întrebat dacă Federaţia Română de Gimnastică va face recurs la sancţiunea ITA sau de procedură se va ocupa avocatul gimnastei, Ioan Suciu nu a dat un răspuns clar.

„Nu ştiu. Nu vreau să vorbesc pe supoziţii, vreau mai întâi să vorbim cu ea. Trebuie văzută exact poziţia ei. Ea are avocat la rândul ei. Iar apoi avocatul Federaţiei se va conecta cu avocatul ei şi vedem care sunt paşii”, a spus el.

Ce s-a întâmplat în acest caz

Cazul a fost analizat de International Testing Agency (ITA), organism care gestionează independent și procedurile disciplinare aferente. Conform regulamentelor antidoping, sportivii de performanţă sunt obligaţi să anunţe, într-o aplicaţie, domiciliul sau locul unde se află timp de 60 de minute în fiecare zi. Astfel agenții antidoping îi pot contacta și pot efectua teste inopinante.

Dacă un sportiv nu este găsit la locaţia anunţată în interval de 60 de minute se consideră că a încălcat regulamentul antidoping. Trei încălcări pe parcursul unui an calendaristic duc la sancțiuni chiar dacă sportivul nu a fost testat pozitiv.

În dosar, Ana Bărbosu a fost reprezentată de avocatul Howard Jacobs, cunoscut și pentru implicarea în apărarea Simonei Halep. Echipa de apărare ar fi încercat să demonstreze că fiecare dintre absențe are explicații scrise și circumstanțe justificate. Argumentele nu ar fi fost suficiente pentru a evita sancțiunea.

Nicolae Forminte, despre cazul Ana Bărbosu

Nicolae Forminte, noul antrenor coordonator al lotului feminin de gimnastică al României, a vorbit despre situaţia sportivei Ana Bărbosu. El și-a exprimat regretul pentru situația în care s-a ajuns, precizând că este o mare pierdere pentru echipa națională

„Eu doar am admirat-o pe Ana Bărbosu, nu am lucrat cu ea. Eu nu pot decât să-mi exprim regretul. Este o mare pierdere pentru echipa naţională. Astea sunt datele, să sperăm că va reuşi să obţină o reducere a suspendării şi să nu renunţe“, a spus Forminte citat de Antena Sport.

Antrenorul a precizat că avocatul Howard Jacobs a fost angajat de Universitatea Stanford unde învață și se pregătește românca. Acesta a reuşit să-i reducă suspendarea Simonei Halep. Forminte și-a exprimat speranța că apărătorul va reuși să o ajute și pe gimnastă așa cum a făcut cu campioana de tenis.

„Am înţeles că Universitatea Stanford i-a luat un avocat foarte bun, foarte faimos, cel care a ajutat-o pe Simona Halep să-şi reducă pedeapsa. Să sperăm că va scurta pedepsa şi la Ana Bărbosu. Eu sper ca suspendarea să se reducă la un an, astfel ca ea să-şi continue studiile la Unversitate, pentru că altfel ea timp de doi ani nu are voie să concureze în nicio competiţie, nici măcar în campionatul universitar. Sper din suflet să nu aibă parte de acest ghinion şi acest necaz. Îi sunt alături în orice situaţie”, a declarat Forminte.

Precizări oficiale ale ANAD

Agenția Națională Anti-Doping ( ) a transmis un comunicat de presă oficial, menit să clarifice situația sportivei. Comunicatu ANAD contrazice afirmațiile făcute de președintele Federației Române de Gimnastică, precizând că Bărbosu se află în atenția ITA, însă, sportiva nu a primit o suspendare până în acest moment: