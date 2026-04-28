B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ana Bărbosu, sancționată pentru încălcarea regulilor antidoping. Precizări oficiale de la Agenția Națională Anti-Doping

Adrian Teampău
28 apr. 2026, 18:04
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Mickael Chavet
Cuprins
  1. De ce a fost sancționată Ana Bărbosu?
  2. Ce s-a întâmplat în acest caz
  3. Nicolae Forminte, despre cazul Ana Bărbosu
  4. Precizări oficiale ale ANAD

Ana Bărbosu, componenta lotului național de gimnastică, a fost sancționată pentru doi ani de ITA – Agenţia Internaţională de Testare – pentru încălcarea regulilor antidoping. 

Sportiva româncă a fost sancționată pentru că a ratat trei întâlniri cu agenții antidoping ce urmau să o testeze pentru consumul subtanțelor interzise. Conform reglementărilor internaționale, gimnasta nu a fost găsită la adresa, pe care a indicat-o într-o aplicație, pentru a i se preleva probele.

De ce a fost sancționată Ana Bărbosu?

Gimnasta a fost sancţionată pentru o perioadă de doi ani de Agenţia Internaţională de Testare (ITA). Ea a ratat trei întâlniri, în decurs de 12 luni, cu agenții antidoping, la o locație pe care le-a indicat-o.  Informația a fost confirmată de preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, Ioan Suciu. Gimnasta nu ar fi fost găsită o dată în România și de două ori în Statele Unite, unde se află pentru studii, ea beneficiind de o bursă la Stanford.

„Acum am primit de la ITA o adresă care ne anunţă de o sancţionarea Anei Bărbosu pentru trei «missed test-uri». Adică ea nu a fost găsită de trei ori (în decurs de 12 luni) de agenţii antidoping la locaţia pe care a anunţat-o în aplicaţia pe care fiecare sportiv de performanţă o are. În principiu lucrurile privind perioada se vor duce către doi ani, dar nu pot da informaţii oficiale deoarece este o chestiune internă”, a afirmat Ioan Suciu, citat de Agerpres.

Oficialul Federației a mai transmis că va lua legătura cu sportiva și îi va prezenta situația. Întrebat dacă Federaţia Română de Gimnastică va face recurs la sancţiunea ITA sau de procedură se va ocupa avocatul gimnastei, Ioan Suciu nu a dat un răspuns clar.

„Nu ştiu. Nu vreau să vorbesc pe supoziţii, vreau mai întâi să vorbim cu ea. Trebuie văzută exact poziţia ei. Ea are avocat la rândul ei. Iar apoi avocatul Federaţiei se va conecta cu avocatul ei şi vedem care sunt paşii”, a spus el.

Ce s-a întâmplat în acest caz

Cazul a fost analizat de International Testing Agency (ITA), organism care gestionează independent controalele anti-doping și procedurile disciplinare aferente. Conform regulamentelor antidoping, sportivii de performanţă sunt obligaţi să anunţe, într-o aplicaţie, domiciliul sau locul unde se află timp de 60 de minute în fiecare zi. Astfel agenții antidoping îi pot contacta și pot efectua teste inopinante.

Dacă un sportiv nu este găsit la locaţia anunţată în interval de 60 de minute se consideră că a încălcat regulamentul antidoping. Trei încălcări pe parcursul unui an calendaristic duc la sancțiuni chiar dacă sportivul nu a fost testat pozitiv.

În dosar, Ana Bărbosu a fost reprezentată de avocatul Howard Jacobs, cunoscut și pentru implicarea în apărarea Simonei Halep. Echipa de apărare ar fi încercat să demonstreze că fiecare dintre absențe are explicații scrise și circumstanțe justificate. Argumentele nu ar fi fost suficiente pentru a evita sancțiunea.

Nicolae Forminte, despre cazul Ana Bărbosu

Nicolae Forminte, noul antrenor coordonator al lotului feminin de gimnastică al României, a vorbit despre situaţia sportivei Ana Bărbosu. El și-a exprimat regretul pentru situația în care s-a ajuns, precizând că este o mare pierdere pentru echipa națională

„Eu doar am admirat-o pe Ana Bărbosu, nu am lucrat cu ea. Eu nu pot decât să-mi exprim regretul. Este o mare pierdere pentru echipa naţională. Astea sunt datele, să sperăm că va reuşi să obţină o reducere a suspendării şi să nu renunţe“, a spus Forminte citat de Antena Sport.

Antrenorul a precizat că avocatul Howard Jacobs a fost angajat de Universitatea Stanford unde învață și se pregătește românca. Acesta a reuşit să-i reducă suspendarea Simonei Halep. Forminte și-a exprimat speranța că apărătorul va reuși să o ajute și pe gimnastă așa cum a făcut cu campioana de tenis.

„Am înţeles că Universitatea Stanford i-a luat un avocat foarte bun, foarte faimos, cel care a ajutat-o pe Simona Halep să-şi reducă pedeapsa. Să sperăm că va scurta pedepsa şi la Ana Bărbosu. Eu sper ca suspendarea să se reducă la un an, astfel ca ea să-şi continue studiile la Unversitate, pentru că altfel ea timp de doi ani nu are voie să concureze în nicio competiţie, nici măcar în campionatul universitar. Sper din suflet să nu aibă parte de acest ghinion şi acest necaz. Îi sunt alături în orice situaţie”, a declarat Forminte.

Precizări oficiale ale ANAD

Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) a transmis un comunicat de presă oficial, menit să clarifice situația sportivei. Comunicatu ANAD contrazice afirmațiile făcute de președintele Federației Române de Gimnastică, precizând că Bărbosu se află în atenția ITA, însă, sportiva nu a primit o suspendare până în acest moment:

„ANAD a fost informată de International Testing Agency (ITA), în numele World Gymnastics, cu privire la acuzația care i se aduce sportivei Ana-Maria Bărbosu, pentru încălcarea prevederilor art. 2.4 din Codul Mondial Anti-Doping (Whereabouts Failures).

Precizăm că această abatere vizează neîndeplinirea obligațiilor privind furnizarea informațiilor de localizare și disponibilitatea pentru controale, nefiind vorba despre un caz de depistare a unei substanțe interzise, așa cum s-a sugerat în unele materiale apărute în spațiul public.

De asemenea, subliniem că acest caz este gestionat la nivel internațional de către ITA, în numele federației internaționale de gimnastică, iar demersurile aferente nu implică ofițeri de control doping ai ANAD, ci personal desemnat în cadrul programelor internaționale.

ANAD este informată în fiecare etapă a procedurii, însă informațiile au caracter confidențial până la finalizarea cazului și comunicarea oficială din partea ITA.

Până în prezent, sportiva nu a fost suspendată. Aceasta are dreptul să își formuleze apărarea cu privire la fiecare dintre cele trei situații reținute, care, cumulate, pot constitui o abatere de tip Whereabouts Failure.

Conform Codului Mondial Anti-Doping, pentru o astfel de abatere, sancțiunea standard este de 2 ani de suspendare, cu posibilitatea reducerii în funcție de gradul de culpă și circumstanțele specifice ale cazului.

În perioada următoare, sportiva poate accepta consecințele propuse sau poate opta pentru soluționarea cazului de către instanța competentă, conform procedurilor internaționale. ANAD monitorizează evoluția situației și va continua cooperarea instituțională cu organismele competente, în limitele atribuțiilor legale”.

Tags:
Ultima oră
18:49 - Maria Ghiorghiu îi avertizează pe români: „Schimbarea vine la 1 Mai!”
18:34 - Un bărbat a murit după ce a fost mușcat de un șarpe într-un resort din Egipt. Ce s-a întâmplat în timpul spectacolului cu reptile
18:27 -  Wizz Air pregătește o premieră pentru pasageri: Serviciul care va schimba experiența zborului
18:18 - Predarea lui Alexandru Bălan. Reacție de la Palatul Cotroceni. Ce spune Nicușor Dan despre schimbul de prizonieri
18:16 - Andrea Pirlo, fără șanse la FCSB? Verdict de la Adrian Mutu și Dumitru Dragomir: „Nu stă 3 luni cu Gigi”
17:55 - Mai multe persoane rănite după focuri de armă în Atena. Atacatorul, în vârstă de 89 de ani, a fost arestat (UPDATE)
17:50 -  „Fără răzbunare!”: Antonia a reacționat după ce melodia lansată de fiii sări a împărțit internetul în două
17:37 - Experiența unui tânăr din București a stârnit revoltă. A plătit avansul pentru un apartament, dar blocul nu are apă și canalizare
17:37 - Procesul atacului terorist dejucat la concertul lui Taylor Swift. Atacatorul și-a recunoscut vina în fața judecătorilor
17:21 - Ploiești: Un bărbat de 28 de ani și-a atacat soacra cu un cuțit în zona gâtului în plină stradă