Ionuț Radu, împrumutat de Inter în Franţa, a retrogradat cu Auxerre! Ce se va întâmpla cu portarul de 26 ani

Ionuț Radu (26 de ani) a gafat de două ori în ultima etapă, la 1-3 cu Lens, iar echipa sa, Auxerre, a retrogradat în liga a II-a. Împrumutat de Inter în ianuarie la Auxerre, până la sfârșitul sezonului, Radu a fost printre cei mai buni la alb-albaștri (a apărat și două penaltyuri), dar sfârșitul a fost înfiorător.

Când a venit el, coechipierii erau pe ultimul loc, aproape condamnați. I-a ajutat să iasă din zona retrogradării.

Inter îi caută echipă

Conform contractului cu Inter, portarul român trebuie să revină la gruparea din Milano, dar, probabil, va fi cedat la un alt club. O altă veste proastă e că el a pierdut şi echipa naţională, pentru că s-a accidentat.

Goalkeeperul, care ar fi vrut să continue la Auxerre dacă nu ar fi retrogradat, a părăsit clubul francez. Și-a luat adio printr-un mesaj pe Instagram:

„Sezonul nu s-a încheiat așa cum visam. Uneori, fotbalul ne oferă ceva, alteori nu e cum ne dorim. Am încercat mereu să dau totul pe teren pentru tricoul echipei și deseori am reușit, dar acum nu am putut, din păcate”.